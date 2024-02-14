Yüzleri güldürecek duyuru! Emeklilik yaşınız düşüyor! 1 milyondan fazla kişi için kritik eşik

Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, getirilen yeni düzenlemeyle 7.200 güne düşürülüyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarına olanak tanıyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için sunulan bu fırsat, emeklilik süreçlerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

ERKEN EMEKLİLİK VE AYLIK ARTIŞI MÜJDESİ Yapılan bu düzenleme, SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını kaldırıyor. Bu eşitlik, hem erken emeklilik imkanı sağlıyor hem de emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açıyor.