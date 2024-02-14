BİM, ŞOK, A101’den Sevgililer günü hediyesi! 14 Şubat’a özel fiyatı düştü! Sevgiliye, eşe dosta: Düzleştirici, Airfryer, spor ayakkabı...

Sevgililer günü hediyesi arayanlara BİM, ŞOK ve A101 marketleri duyuru yaptı. Bu hafta kutlanacak Sevgililer Günü için hem kadınlara hem de erkeklere alınabilecek hediyeler 3 zincir markette uygun fiyata satılıyor. Sevgiliye, eşe, dosta Sevgililer Günü hediyeleri arayanlara müjde, düşük fiyattan satışa çıktı. İşte BİM, ŞOK ve A101 marketleri aktüel ürünler kataloğu tam listesi...

ŞOK 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KATALOĞU 2024

ŞOK Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. İhtiyaçlarınıza uygun kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla ŞOK raflarında sizi bekliyor. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri:

Saç Şekillendirme Seti: Saçınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize yardımcı olacak bu set, sadece 7.499 TL!

Tıraş Makinesi: Bakımlı olmanın önemli bir parçası olan tıraş makinesi, kaliteli ve uygun fiyatıyla sadece 1.499 TL!

Çay Makinesi: Çay keyfinizi daha da kolaylaştıracak olan bu makine, sadece 799 TL!

Türk Kahvesi Makinesi: Geleneksel Türk kahvesi keyfini yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek, sadece 1.099 TL!