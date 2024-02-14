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BİM, ŞOK, A101'den Sevgililer günü hediyesi! 14 Şubat'a özel fiyatı düştü! Sevgiliye, eşe dosta: Düzleştirici, Airfryer, spor ayakkabı...

Sevgililer Günü geldi ve aşkınızı ifade etmenin en güzel yollarından biri de sevdiğiniz kişiye anlamlı bir hediye vermek olabilir. Bu yıl 14 Şubat Çarşamba gününe denk gelen Sevgililer Günü için ŞOK, A101 ve BİM gibi popüler perakende zincirleri, sevgilinize alabileceğiniz birbirinden özel hediyelerle dolu kampanyalar başlattı. Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyenler için bu mağazalar, elektrikli ev aletlerinden, çok amaçlı ev eşyalarına, tekstilden giyime, züccaciye ve mutfak ürünlerinden temel ihtiyaç gruplarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde çeşitli indirimler ve avantajlı kampanyalar sunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:03 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:03
BİM, ŞOK, A101’den Sevgililer günü hediyesi! 14 Şubat’a özel fiyatı düştü! Sevgiliye, eşe dosta: Düzleştirici, Airfryer, spor ayakkabı...

Sevgililer günü hediyesi arayanlara BİM, ŞOK ve A101 marketleri duyuru yaptı. Bu hafta kutlanacak Sevgililer Günü için hem kadınlara hem de erkeklere alınabilecek hediyeler 3 zincir markette uygun fiyata satılıyor. Sevgiliye, eşe, dosta Sevgililer Günü hediyeleri arayanlara müjde, düşük fiyattan satışa çıktı. İşte BİM, ŞOK ve A101 marketleri aktüel ürünler kataloğu tam listesi...

ŞOK 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KATALOĞU 2024

ŞOK Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. İhtiyaçlarınıza uygun kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla ŞOK raflarında sizi bekliyor. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri:

Saç Şekillendirme Seti: Saçınızı istediğiniz gibi şekillendirmenize yardımcı olacak bu set, sadece 7.499 TL!

Tıraş Makinesi: Bakımlı olmanın önemli bir parçası olan tıraş makinesi, kaliteli ve uygun fiyatıyla sadece 1.499 TL!

Çay Makinesi: Çay keyfinizi daha da kolaylaştıracak olan bu makine, sadece 799 TL!

Türk Kahvesi Makinesi: Geleneksel Türk kahvesi keyfini yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek, sadece 1.099 TL!

Airfryer: Sağlıklı ve pratik yemek pişirme yöntemi olan airfryer, 1.899 TL!

Saç Kurutma Makinesi: Hızlı ve etkili bir şekilde saçlarınızı kurutmanıza yardımcı olacak bu makine, sadece 1.199 TL!

Sehpa: Evinizin dekorasyonuna şıklık katacak olan sehpa, 1.099 TL!

Ev Botu: Soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcak tutacak bu bot, sadece 119 TL!

Spor Ayakkabı Çeşitleri: Spor yaparken rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan spor ayakkabılar, 1.999 TL!

BİM 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ

Ev ve Dekorasyon:

Kol Saati ve Bileklik Seti Kadın-Erkek: 219 TL

Düğmeli Pijama Takımı Kadın: 269 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti: 419 TL

Askılı Çanta: 149 TL

Karnıyarık Tenceresi: 319 TL

Benante Kahvaltı Seti: 419 TL

Porselen Çay Tabağı 6'lı: 139 TL

Saplı Faraşlı Fırça: 49,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 5 L: 27,50 TL

Yuvarlak/Dikdörtgen Tencere 1200 ml: 34,50 TL

Çocuk ve Oyun:

Pelüş Koala 35 cm: 219 TL

Oyuncak Manyetik Bebek Giydirme Oyunu: 119 TL

Hayvanları Tanıyalım Şekilli Kitaplar: 17,50 TL

Hikaye Kitabı Çeşitleri: 27,50 TL

Elektronik:

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV: 3.799 TL

HP Notebook 7N4W2AA: 10.999 TL

Polosmart TWS Kulaklık FS69: 259 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi: 2.999 TL

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