Aile ve Gençlik Fonundan kimler yararlanacak! Bakan Göktaş o illeri açıkladı... Yaş şartı var mı? | Evlenene faizsiz kredi

HANGİ YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇLER FAYDALANACAK
Başvuru şartlarında yaş kriteri olup olmadığının sorulduğu Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." diye konuştu.
"GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPACAĞIZ"
Başka bir gazetecinin fondan yararlanmak isteyenlerin gelirlerine yönelik bir kriterin olup olmadığına yönelik sorusuna Göktaş, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." yanıtını verdi.
Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.
Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını aktaran Göktaş, "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." açıklamasında bulundu.