Son dakika: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı!

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.