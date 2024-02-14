SGK bordrosunu düzenli kontrol etmeyenler yandı! Sağ köşede bir harf varsa maaşınız birdenbire...

Günümüzde çalışanlar ve emekliler için sigorta dökümü oldukça kritiktir. Özellikle 4/A, 4/B ve 4C emeklilerin sigorta durumu düzenli olarak kontrol edilir. Eğer bu harflerden biri varsa maaş kesintisi riski ortaya çıkar. İş yerinizin şüpheli, sahte veya kontrollü olarak değerlendirilmesi ilerleyen günlerde sizlere sorun yaşatabilir.
Harf Kodları ve Anlamları
1. Ş - Şüpheli İş Yeri
e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü incelediğinizde, sigorta prim listenizde 'Ş' harfini görüyorsanız, iş yeriniz şüpheli kabul edilmiştir. Bu durum, iş yerinizin denetim ve inceleme sürecine alındığı anlamına gelir.
İş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu eklendikten sonra denetim süreci başlar ve sahte sigortalı bildirimi yapıp yapmadığı kontrol edilir. Denetim sonucuna göre 'Ş' kodu değiştirilebilir.