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SGK bordrosunu düzenli kontrol etmeyenler yandı! Sağ köşede bir harf varsa maaşınız birdenbire...

Emeklilik planları yapan ya da zaten emekli olan vatandaşlar için kritik bir uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigorta bildirimlerini tespit etmek amacıyla iş yerlerini kodlamaya devam ediyor. Bu kodlamalar hizmet dökümlerinde belirgin bir şekilde yer alarak, emeklilik sürecinde olanları yakından ilgilendiriyor. Ancak vatandaşların emeklilik hizmet dökümlerinde belirli harfler bulunuyorsa bu durum maaş kesintisine neden olabiliyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:52 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:52
SGK bordrosunu düzenli kontrol etmeyenler yandı! Sağ köşede bir harf varsa maaşınız birdenbire...

Günümüzde çalışanlar ve emekliler için sigorta dökümü oldukça kritiktir. Özellikle 4/A, 4/B ve 4C emeklilerin sigorta durumu düzenli olarak kontrol edilir. Eğer bu harflerden biri varsa maaş kesintisi riski ortaya çıkar. İş yerinizin şüpheli, sahte veya kontrollü olarak değerlendirilmesi ilerleyen günlerde sizlere sorun yaşatabilir.

Harf Kodları ve Anlamları

1. Ş - Şüpheli İş Yeri

e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü incelediğinizde, sigorta prim listenizde 'Ş' harfini görüyorsanız, iş yeriniz şüpheli kabul edilmiştir. Bu durum, iş yerinizin denetim ve inceleme sürecine alındığı anlamına gelir.

İş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu eklendikten sonra denetim süreci başlar ve sahte sigortalı bildirimi yapıp yapmadığı kontrol edilir. Denetim sonucuna göre 'Ş' kodu değiştirilebilir.

Sahte bildirim tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve sahte bildirimler iptal edilir. Eğer herhangi bir sorun yoksa 'Ş' kodu kaldırılır ve hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

2. S - Sahte İş Yeri

'S' harfi, iş yerinin sahte olduğunu gösterir. Bu durumda iş yerinden yapılan sahte bildirimler iptal edilir ve emeklilik talebinde bulunanların aylıkları kesilir. Geriye dönük olarak ödenmiş aylıkların iadesi istenir.

3. K - Kontrollü İş Yeri

'K' harfi ise iş yerinin kontrollü olduğunu gösterir. Bu durumda da titiz bir denetim süreci başlatılır ancak iş yerinin sahte bildirimde bulunmadığı tespit edilirse herhangi bir aksiyon alınmaz.

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