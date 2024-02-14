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Sevgililer Günü e-ticaret sektörünü hareketlendirdi!

14 Şubat Sevgililer Günü e-ticaret sektörünün yüzünü güldürdü. Hediye alışverişleri 10 milyar liraya yaklaştı. Sepet ortalamaları bin-2 bin lira oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Sevgililer Günü e-ticaret sektörünü hareketlendirdi!

Sevgililer Günü kapsamında sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketiciler, e-ticaret sektörünü de hareketlendirdi. Hediye için online siteleri tercih edenler sektörün cirosuna önemli katkı yaptı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, sektörde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliğinin bir süredir devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

CİDDİ BÜYÜME VAR
"Genel olarak baktığımızda e-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Ocak ayı karşılaştırması olarak baktığımızda çok ciddi bir büyüme görüyoruz. Sevgililer Günü özelinde konuşmamız gerekirse, alışverişlerde sepet ortalamasının bin-2 bin lira arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sevgililer Günü klasik kozmetik, takı ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri dışında çocuklara da hediye verilen bir dönem haline geldi."

YELPAZE GENİŞ
Tüketicilerin hediye refleksinin perakendeden ev dekorasyonuna, tüketici elektroniğinden giyime kadar oldukça geniş bir yelpazede geliştiğini aktaran Hakan Çevikoğlu, aynı zamanda indirim kampanyalarından faydalanılarak uzun zamandır alınmak istenen ürünlerin de bu dönemde satın alındığını söyledi. Genel olarak en çok online alışveriş yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak sıralandığını kaydeden Çevikoğlu, "e-ticaret sektörü olarak Sevgililer Günü'ne yönelik 10 milyar liraya yakın alışveriş gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.
'Kişiselleştirilmiş ürünlere talep arttı'

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, Sevgililer Günü döneminde kalpli yastık satışlarında çok ciddi artış olduğunu belirtti. Son yıllarda teknolojik ve kişiselleştirilmiş ürünlere rağbetin hayli arttığını dile getiren Yücetürk, şöyle konuştu: "Tüketiciler özellikle ürünün üzerine fotoğraf, isim ve soy isim bastırarak hediye etmeyi daha çok tercih etmeye başladı. Kupa bardaktan seramiklere, özel ajandalardan çikolatalara, taşınabilir güç kaynaklarından şarjlı hoparlörlere kadar çok geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş ürün talebi var."



DALINDA 25 ÇİÇEKÇİDE 150 TL
Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken, dalından tanesi 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 lira arasında alıcı buluyor. Bursa'da da çiçekçiler gülün tanesinin 70 ila 100 lira arasında seyredeceğini, sevdiklerine bir buket çiçek hediye etmek isteyenlerin ise bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini ifade ediyor.

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