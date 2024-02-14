Sevgililer Günü e-ticaret sektörünü hareketlendirdi!

CİDDİ BÜYÜME VAR "Genel olarak baktığımızda e-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Ocak ayı karşılaştırması olarak baktığımızda çok ciddi bir büyüme görüyoruz. Sevgililer Günü özelinde konuşmamız gerekirse, alışverişlerde sepet ortalamasının bin-2 bin lira arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sevgililer Günü klasik kozmetik, takı ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri dışında çocuklara da hediye verilen bir dönem haline geldi."

YELPAZE GENİŞ

Tüketicilerin hediye refleksinin perakendeden ev dekorasyonuna, tüketici elektroniğinden giyime kadar oldukça geniş bir yelpazede geliştiğini aktaran Hakan Çevikoğlu, aynı zamanda indirim kampanyalarından faydalanılarak uzun zamandır alınmak istenen ürünlerin de bu dönemde satın alındığını söyledi. Genel olarak en çok online alışveriş yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak sıralandığını kaydeden Çevikoğlu, "e-ticaret sektörü olarak Sevgililer Günü'ne yönelik 10 milyar liraya yakın alışveriş gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

'Kişiselleştirilmiş ürünlere talep arttı'



Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, Sevgililer Günü döneminde kalpli yastık satışlarında çok ciddi artış olduğunu belirtti. Son yıllarda teknolojik ve kişiselleştirilmiş ürünlere rağbetin hayli arttığını dile getiren Yücetürk, şöyle konuştu: "Tüketiciler özellikle ürünün üzerine fotoğraf, isim ve soy isim bastırarak hediye etmeyi daha çok tercih etmeye başladı. Kupa bardaktan seramiklere, özel ajandalardan çikolatalara, taşınabilir güç kaynaklarından şarjlı hoparlörlere kadar çok geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş ürün talebi var."