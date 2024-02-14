Emekliye 17-28 Şubat arasında 2’si 1 arada maaş verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

■ ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000, toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

■ 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıkların promosyon tutarları şöyle:

■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

■ KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Bankadan ilk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış kişilere 2.500 lira ek ödül. 2 fatura ödeme talimatına 1.000, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.