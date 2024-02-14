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Emekliye 17-28 Şubat arasında 2'si 1 arada maaş verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

Şubat ayıyla birlikte, emekliler için sevindirici gelişmeler peş peşe geliyor. Emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar, yaşam standartlarını yükseltme yolunda önemli bir adım olarak karşılanıyor. Ayrıca, bankaların sunduğu özel promosyonlar da emeklilere ekonomik destek sağlayacak nitelikte.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 18:12 Güncelleme 14 Şubat 2024, 18:12
Emekliye 17-28 Şubat arasında 2’si 1 arada maaş verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

Şubat ayı ile birlikte emekliler, zamlı maaşlarına eksiksiz kavuşmanın sevincini yaşayacak. Ocak ayında yürürlüğe giren olan zam oranlarıyla birlikte, emeklilerin maaşları arttı ve ek ödemeler de hesaplarına geçecek. Aylıklarıyla birlikte ek ödemelerle toplamda 2 ayrı ödeme imkanına sahip olacaklar. İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödemeleri farklı günlerde yapılıyor. SSK emekliler 17-25'i arasında Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Şubat 2024 tarihinde maaşlarını alacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ ŞUBAT 2024

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar 21 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar 26 Şubat'ta ödemelerini alacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME PROGRAMI

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar 25 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar 26 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Şubat

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Şubat'ta emekli maaşlarını alacak.

BİR EK ÖDEME DAHA: PROMOSYON

■ 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıkların promosyon tutarları şöyle:

■ DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

■ ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000, toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

■ KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Bankadan ilk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış kişilere 2.500 lira ek ödül. 2 fatura ödeme talimatına 1.000, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

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