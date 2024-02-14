Gençlere evlilik kredisi: 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler?

48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın internet sitesi aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TARİHE DİKKAT!

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerektiği bilgisini verdi. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.