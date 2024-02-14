Gençlere evlilik kredisi: 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları yarın başlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları yarın başlıyor.
48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
TARİHE DİKKAT!
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerektiği bilgisini verdi. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek. Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.
İŞTE ŞARTLARI
Yaş aralığı: 18-29 yaş
Gelir: 40.005 TL
Başvuru: Nikahtan en az 2-en çok 6 ay önce
Vade: 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay
Rana BÜYÜKTAŞ