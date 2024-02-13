Türkiye Avrupa’daki en ucuz doğal gaz ve elektriği kullanıyor: Gaz faturasının ücretteki payı yüzde 25’ten 3’e düştü

Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğal gaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğal gazın üretime geçmesi ile birlikte bunun faturalar üzerindeki etkisi daha da hissedilmeye başlandı. Vatandaş 2002'de asgari ücretin yüzde 25.6'sını doğal gaz faturalarına öderken, şimdi artan asgari ücret ve düşen faturalar karşısında maaşının yalnızca yüzde 3.4'ünü faturaya ayırıyor.

2002'DE ÜCRETİN 4'TE 1'İ



Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğal gazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğal gaz 42.1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğal gazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 idi. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Şubat ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğal gazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğal gazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.