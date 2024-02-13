1.800 TL müjdesi verildi! Öğrencilere on iki ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru bilgileri

İlköğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 90 TL,
İlköğretime devam eden kız öğrenciler için aylık 100 TL,
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 130 TL,
Ortaöğretime devam eden kız öğrenciler için aylık 150 TL olarak belirlenmiştir.
Ödemeler Nasıl Yapılır?
Şartlı Eğitim Yardımı ödemeleri, PTT aracılığı ile ailelere, öncelikle annelere yapılmaktadır. Bu ödemeler, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocukların eğitimine kesintisiz devam etmelerini sağlamak için büyük önem taşımaktadır.
Yardım Ödemesi Yapılmama Durumları
Şartlı Eğitim Yardımından faydalanmakta olan çocuklar için belirli durumlar altında yardım ödemesi yapılmamaktadır. Bunlar arasında örgün eğitim dışına çıkma, bir ay içinde okul devamsızlığının 4 günden fazla olması, ikamet adresinin değişikliği, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, çocuğun veya hak sahibi ebeveynin vefat etmesi sayılabilir. Ayrıca, başvuru sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespit edilmesi durumunda da yardım ödemeleri geçici olarak durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.