1.800 TL müjdesi verildi! Öğrencilere on iki ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru bilgileri

Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik "Şartlı Eğitim Yardımı" adı altında bir eğitim desteği programı Türkiye'de hayata geçiriliyor. Bu program, çocukların örgün eğitime devam etmelerini teşvik etmek ve okul devamsızlığını engellemek amacıyla uygulanıyor. Ailelere yapılan bu yardımlar, çocukların eğitim masraflarını karşılamakta ve ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmektedir.

Türkiye'de eğitime erişim ve devamlılığını artırmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir destektir. Bu program, çocukların örgün eğitime devamlılığını teşvik etmekte ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak görülmektedir.