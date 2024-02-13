SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1.800 TL müjdesi verildi! Öğrencilere on iki ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru bilgileri

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu destek programı, çocukların okula devamını teşvik etmek ve eğitimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Ailelere her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, ailelerin ekonomik durumlarını desteklemekte ve çocukların eğitim masraflarını karşılamakta önemli bir rol oynamaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:37 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:37
1.800 TL müjdesi verildi! Öğrencilere on iki ay boyunca karşılıksız para ödenecek! İşte başvuru bilgileri

Sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik "Şartlı Eğitim Yardımı" adı altında bir eğitim desteği programı Türkiye'de hayata geçiriliyor. Bu program, çocukların örgün eğitime devam etmelerini teşvik etmek ve okul devamsızlığını engellemek amacıyla uygulanıyor. Ailelere yapılan bu yardımlar, çocukların eğitim masraflarını karşılamakta ve ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmektedir.

Türkiye'de eğitime erişim ve devamlılığını artırmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir destektir. Bu program, çocukların örgün eğitime devamlılığını teşvik etmekte ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak görülmektedir.

Yardımın Detayları ve Miktarları

Şartlı Eğitim Yardımı, ailelere çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla yapılan maddi yardımdır. Yardımın ödenmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi, çocukların okulun açık olduğu aylarda bir ay içinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamalarıdır. Yardım miktarları eğitim seviyesi ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir:

İlköğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 90 TL,
İlköğretime devam eden kız öğrenciler için aylık 100 TL,
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık 130 TL,
Ortaöğretime devam eden kız öğrenciler için aylık 150 TL olarak belirlenmiştir.


Ödemeler Nasıl Yapılır?
Şartlı Eğitim Yardımı ödemeleri, PTT aracılığı ile ailelere, öncelikle annelere yapılmaktadır. Bu ödemeler, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocukların eğitimine kesintisiz devam etmelerini sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

Yardım Ödemesi Yapılmama Durumları
Şartlı Eğitim Yardımından faydalanmakta olan çocuklar için belirli durumlar altında yardım ödemesi yapılmamaktadır. Bunlar arasında örgün eğitim dışına çıkma, bir ay içinde okul devamsızlığının 4 günden fazla olması, ikamet adresinin değişikliği, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, çocuğun veya hak sahibi ebeveynin vefat etmesi sayılabilir. Ayrıca, başvuru sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespit edilmesi durumunda da yardım ödemeleri geçici olarak durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı
CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
CANLI TAKİP | Refah’ta kanlı hazırlık: Soykırım ordusu Ramazan katliamı planlıyor! Batı Şeria’da Filistinli bir genç öldürüldü
SON DAKİKA