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Emekliye 17-26 Şubat arası para yağacak! 2'li ödeme için 3 iş gününe dikkat! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı...

Şubat ayı, emekliler için bir kez daha sürprizlerle dolu geçiyor. yapılan duyuruyla birlikte, 16.2 milyon emekliye ek ödemelerin yapılacağı müjdesi verildi. Bu ek ödemeler, emeklilerin bütçelerine önemli katkılar sağlayacak ve büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 08:43 Güncelleme 13 Şubat 2024, 08:43
Emekliye 17-26 Şubat arası para yağacak! 2’li ödeme için 3 iş gününe dikkat! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı...

Emeklilik, milyonlarca vatandaşın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır ve emekli maaşları, bu yeni yaşam evresindeki temel gelir kaynaklarından biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin merakla beklediği maaş ödemeleri ile ilgili son dakika duyurusunu yaparak emeklilere müjdeli haberler verdi. Şubat ayında başlayacak olan emekli maaş ödemeleri, emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

Emekliler Zamlı Maaşlarını Bu Ay Eksiksiz Alacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, geçtiğimiz ay alınan ilave zam kararıyla birlikte maaşlarında yüzde 49,25 oranında artış yaşadı. Ancak, geçen ay bu zam kararı maaşlara yansıtılamamıştı. Şubat ayında ise bu zam farkı eksiksiz olarak ödenecek.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Şubat 2024 emekli maaşı ödeme takvimini açıkladı ve emeklilerin hangi tarihlerde maaşlarını alacaklarını belirtti. Bu takvime göre:

SSK Emeklisi Şubat Ayı Maaş Ödeme Takvimi:

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar 17 Şubat'ta,

Son hanesi 7 olanlar 18 Şubat'ta,

Son hanesi 5 olanlar 19 Şubat'ta,

Son hanesi 3 olanlar 20 Şubat'ta,

Son hanesi 1 olanlar 21 Şubat'ta,

Son hanesi 8 olanlar 22 Şubat'ta,

Son hanesi 6 olanlar 23 Şubat'ta,

Son hanesi 4 olanlar 24 Şubat'ta,

Son hanesi 2 olanlar 25 Şubat'ta,

Son hanesi 0 olanlar 26 Şubat'ta maaşlarını alacak.

Bağ-Kur Emeklisi Şubat Ayı Maaş Ödeme Takvimi:

Tahsis numarasının son haneleri 9, 7 ve 5 olanlar 25 Şubat'ta,

Son haneleri 3 ve 1 olanlar 26 Şubat'ta,

Son haneleri 8, 6 ve 4 olanlar 27 Şubat'ta,

Son haneleri 2 ve 0 olanlar 28 Şubat'ta maaş alacak.

Ayrıca, emeklilere Şubat ayında sürpriz bir teklif sunuldu. SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT emeklilerine yönelik bankalardan oldukça cazip promosyonlar veriliyor. Zam sonrasında promosyon miktarları artış gösterdi.

Zam sonrasında birçok bankada promosyon miktarı 10.000 TL'nin üstüne çıktı. En yüksek promosyon veren bankalar ise Akbank 12.000 TL, ING Bank ve Türkiye Finans ise 15.000 TL olarak belirlendi.

Başvuruların son tarihi 29 Şubat olarak belirlendi ve promosyonlar başvurudan sonra 3 iş günü içinde emeklinin hesabına tanımlanacak.

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