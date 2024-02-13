Emekliye 17-26 Şubat arası para yağacak! 2’li ödeme için 3 iş gününe dikkat! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı...

Emeklilik, milyonlarca vatandaşın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır ve emekli maaşları, bu yeni yaşam evresindeki temel gelir kaynaklarından biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin merakla beklediği maaş ödemeleri ile ilgili son dakika duyurusunu yaparak emeklilere müjdeli haberler verdi. Şubat ayında başlayacak olan emekli maaş ödemeleri, emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

Emekliler Zamlı Maaşlarını Bu Ay Eksiksiz Alacak Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, geçtiğimiz ay alınan ilave zam kararıyla birlikte maaşlarında yüzde 49,25 oranında artış yaşadı. Ancak, geçen ay bu zam kararı maaşlara yansıtılamamıştı. Şubat ayında ise bu zam farkı eksiksiz olarak ödenecek.