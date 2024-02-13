Rota yeniden Türkiye: Yabancı yatırımcı artıyor!

23.8 MİLYAR DOLAR TALEP Son bir haftada Eximbank, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine'nin yurt dışı borçlanma ihalelerinde 4 milyar dolar dış kaynak temin edildi. Toplam talep 23.8 milyar dolar oldu. 8 Şubat'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2034 vadeli 3 milyar dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirildi. Tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getirisi yüzde 7,875 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Eurobond ihracının ilk getiri beklentisi, yüzde 8,375 seviyesinde duyuruldu. Gelen talep karşısında gösterge getiride 50 baz puanlık aşağı yönlü revizyon yapıldı ve nihai getiri yüzde 7,875 seviyesinde gerçekleşti.

İhracın, ilk getiri beklentisinden aşağı yönlü yapılan revizyonun en yüksek seviyede gerçekleştiği ihraçlardan biri olduğu belirtilirken; yeni yapılan ihracın ABD Hazine tahvil getirisi ile arasındaki farkın 371 baz puan olduğu, bu farkın Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve benzer vadedeki ABD Hazine tahvili üzerine 298 baz puan ödenen 5 yıl vadeli ihraçtan bu yana en düşük seviyedeki prim farkına işaret ettiği kaydedildi. Ocak'ta yapılan bir önceki 10 yıl vadeli ABD doları cinsi ihraçtaki getiri yüzde 9,750, prim farkı ise 619 baz puan olmuştu.