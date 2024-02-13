Belgeyi ibraz eden maaşına kavuşuyor! 5-15-25 yıl evli kalana emeklilik kapısı sonuna kadar açıldı

Aile Koruma Paketi ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu paket kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ev hanımları, sosyal güvenceye sahip olurken emeklilik için gerekli primleri daha kolay bir şekilde tamamlayabilecek.
EV HANIMLARINA SOSYAL GÜVENCE
TBMM'de ele alınacak olan reformlar arasında ev kadınlarının emeklilik süreci de bulunuyor. Bu reformlar ile ev kadınlarına çalışma hayatında daha fazla hak tanınacak ve emeklilikleri öne çekilecek.
Özellikle Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulması planlanıyor. Bu sayede ev hanımları için emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim eksikliği olan Bağ-Kur'luların da erken emekli olabilmesi hedefleniyor.