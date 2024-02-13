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Belgeyi ibraz eden maaşına kavuşuyor! 5-15-25 yıl evli kalana emeklilik kapısı sonuna kadar açıldı

Son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurularda, evliliklerinde 25 yılı geride bırakan kadınların emekli olabilmesi talepleri öne çıktı. Bu taleplerin dikkate alınması ve ev hanımlarının sosyal güvence eksikliğine çözüm getirilmesi amacıyla geliştirilen "Aile Koruma Paketi" gündemdeki yerini aldı. İşte ev hanımlarının emeklilik sürecine dair detaylar ve güncel gelişmeler!

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:13 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:13
Belgeyi ibraz eden maaşına kavuşuyor! 5-15-25 yıl evli kalana emeklilik kapısı sonuna kadar açıldı

Aile Koruma Paketi ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu paket kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ev hanımları, sosyal güvenceye sahip olurken emeklilik için gerekli primleri daha kolay bir şekilde tamamlayabilecek.

EV HANIMLARINA SOSYAL GÜVENCE

TBMM'de ele alınacak olan reformlar arasında ev kadınlarının emeklilik süreci de bulunuyor. Bu reformlar ile ev kadınlarına çalışma hayatında daha fazla hak tanınacak ve emeklilikleri öne çekilecek.

Özellikle Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulması planlanıyor. Bu sayede ev hanımları için emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim eksikliği olan Bağ-Kur'luların da erken emekli olabilmesi hedefleniyor.

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE SÜREÇ

Ev hanımlarının emeklilik süreci belirli şartların sağlanmasıyla gerçekleşecek. Kadınlar, prim ödemelerinin bir kısmını devletin karşılaması sayesinde sosyal güvenceye kavuşacak.

Emeklilik için gereken prim gün sayısı ise Bağ-Kur kapsamında 5400 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, daha önce çalışmış ve prim ödemiş olan kadınlar için emeklilik süreci daha hızlı ilerleyecektir.

Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

Ayrıca anneler ve yıpranma hakkından faydalanabilecek olan kadınlar için prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi avantajlar da sağlanacaktır.

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