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Emekliye bayram zamlı bayram ikramiyesi ve ödeme tarihi! Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? 4.000 TL, 5.000 TL, 9.000 TL...

Türkiye'de emekliler, her yıl sabırsızlıkla bekledikleri bayram ikramiyeleri ve maaş artışlarına odaklanmış durumda. Hükümet, emeklilerin refah seviyesini artırmak amacıyla çeşitli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yıl, emekliler için ekonomik refahın artırılması adına önemli bir gelişme daha yaşanacak. Geçen yıl yapılan düzenlemelerle bayram ikramiyeleri 2 bin lira olarak belirlenmiş ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda toplamda 4 bin lira ödeme yapılmıştı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:22 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:22
Emekliye bayram zamlı bayram ikramiyesi ve ödeme tarihi! Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? 4.000 TL, 5.000 TL, 9.000 TL...

Emekliler, beklenen zam ile birlikte bayram ikramiyelerinde artışla birlikte daha güçlü bir maddi destek alacak, bu da onların bayramı daha mutlu bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

📌 Birinci formül: Refah payı dahil yüzde 49.25 oranında artış. Bu durumda, 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler toplamda her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecekler.

📌 İkinci formül: Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira ek ödeme baz alınarak ikramiyelerin 5 bin liraya çıkarılması. Bu durumda her iki bayramda emeklilere toplamda 10 bin lira ödenecek.

📌 Üçüncü formül: Bu formülde ise emeklilerin ikramiye artışı için daha önce de uygulanan yüzde 100 artış yapılabilir. Bu durumda 2.000 TL olan ikramiye 4.000 TL'ye toplam ödenecek miktar ise 8.000 TL'ye çıkabilir.

İLK İKRAMİYE NİSAN'DA HESAPLARDA!

10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

1-9 NİSAN: İkramiye ödeme haftası

HAZİRAN'DA İKİNCİ İKRAMİYE

16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı

10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası

TEMMUZ'DA MAAŞLAR DEĞİŞİYOR

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ay içinde zam farkı.

3 TEMMUZ: Zamlar açıklanacak

15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

17- 25 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

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