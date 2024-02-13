İstihdam 32 milyon 56 bin ile rekor kırdı! Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.8’e geriledi

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te istihdamda rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan iş gücü istatistiklerine göre; Kasım'da yüzde 8.9 olan işsizlik oranı, Aralık'ta yüzde 8.8'e geriledi.
Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te istihdamda rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan iş gücü istatistiklerine göre; Kasım'da yüzde 8.9 olan işsizlik oranı, Aralık'ta yüzde 8.8'e geriledi.
1 AYDA 399 BİN KİŞİYE İŞ
İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine çıktı. Böylece 2023'te tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaşıldı. İstihdam edilenlerin sayısında 2023'te yaşanan artış 716 bin kişi oldu. İşsiz sayısı ise 1 ayda 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bine geriledi. 2023'ün tamamında işsiz sayısı 483 bin kişi azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 16.3'ten yüzde 15.5'e indi. İstihdam oranı ise yüzde 48.8 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66.1 iken, kadınlarda yüzde 31.9 olarak hesaplandı.
TEK HANE KESİNLEŞTİ
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10.1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir.
ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN: İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz.
SÖZLEŞMELİ ÜRETİME YAPAY ZEKA DESTEĞİ
Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat dalgalanmaları 4 stratejiyle kontrol altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda 'tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması' temel hedefler arasında yer aldı.
Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat artışının önüne geçecek stratejilerle fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınacak. Stratejik plana göre sözleşmeli üretimin kontrolü ve planlanması yapay zekâ ve uydu görüntüleme sistemleri tarafından yapılacak. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan makine ekipmanın yenilenmesi ve bunlardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için destek, teşvik ve uygulamalar yürütülecek. İklim değişikliği karşısında dayanıklı bitki ve hayvan türleri yetiştirilecek. Planda, sürdürülebilir üretimle ürün fiyatlarındaki değişimlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor.
Rana BÜYÜKTAŞ
YENİ ZİRVE GELDİ
Bu yıl getiride dünya borsaları arasında zirveye çıkan Borsa İstanbul, rekor serisine devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 9.045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yeni haftaya yükselişle başladı. Endeks açılışı 9.134,22 puanla rekor seviyeden yaptı. Yükselişini sürdüren endeks, gün içinde 9.176 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Endeks gün sonunda da 9.174 puan ile kapanış rekoru kırdı. Analistler, piyasalarda, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlandığını, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
KONUT ARZI ARTIRILACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını söyledi. Bir soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, 2018'in Kasım ayında 475,07 olan 'gerçek kira' endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297.42 olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9.52 olan aylık kira artış oranının Ekim'de yüzde 7.91'e, Kasım'da yüzde 5.97'ye ve Aralık'ta yüzde 4.48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."
TÜRKLER SEYAHATTE
Türkler 2023 yılında dünyanın dört bir yanını gezdi. 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat etti. Bu, son 3 yılın en yüksek seviyesi oldu. En fazla seyahat Irak'a, 1 milyon 908 bin 838 kişi olarak gerçekleşti. İkinci olarak en fazla seyahat Bulgaristan'a, 1 milyon 449 bin 968 kişi olarak yapıldı. En fazla seyahat edilen üçüncü ülke ise 916 bin 422 kişi ile Gürcistan oldu. Yurt dışında kişi başına ortalama 639 dolar harcanırken, en çok masraf yeme-içmeye yapıldı. İşte yurt dışı seyahat sayıları...
TÜRKİYE YURT DIŞINDA LOJİSTİK AĞI KURUYOR
Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi kapsamında yurt dışında açılmaya başlayan depolar faaliyete başladı. Karar kapsamında Avrupa'da 4 adet YLDA projesine onay verildi. Depolar İtalya Trieste, Fransa Marsilya, İspanya Barselona ve Almanya Hamburg gibi Avrupa'nın en önemli liman şehirlerinde olacak. ABD'de ise Chicago merkezli ve New Jersey merkezli olmak üzere iki adet YLDA projesine onay verildi. Bugün itibarıyla; Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah'ta yer alan depolar aktif olarak hizmet vermeye başladı.
ECZACIBAŞI'NDAN 5. AR-GE MERKEZİ
Eczacıbaşı Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge merkezi tescili aldı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun 5'inci Ar-Ge merkezi olan bu merkez, yapay zeka ve veri odağı ile akıllı ve mobil çözümler geliştirecek. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, "Ar-Ge merkezimizin Bakanlık onayı alarak çalışmalarını yeni yapıda sürdürecek olması büyük mutluluk" dedi.
ERİŞİLEBİLİR TİYATRO
Türk Telekom ile İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayata geçirilen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında 'Rumuz Goncagül' oyunu sahnelendi. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, AKM'de sahnelenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarına yer veriliyor.
BANKACILARLA BULUŞTU
Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldi. TBB'den yapılan açıklamada, güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği belirtildi. Açıklamada, "TL mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur" ifadesi yer aldı.