İstihdam 32 milyon 56 bin ile rekor kırdı! Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.8’e geriledi





TÜRKLER SEYAHATTE

Türkler 2023 yılında dünyanın dört bir yanını gezdi. 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat etti. Bu, son 3 yılın en yüksek seviyesi oldu. En fazla seyahat Irak'a, 1 milyon 908 bin 838 kişi olarak gerçekleşti. İkinci olarak en fazla seyahat Bulgaristan'a, 1 milyon 449 bin 968 kişi olarak yapıldı. En fazla seyahat edilen üçüncü ülke ise 916 bin 422 kişi ile Gürcistan oldu. Yurt dışında kişi başına ortalama 639 dolar harcanırken, en çok masraf yeme-içmeye yapıldı. İşte yurt dışı seyahat sayıları...



TÜRKİYE YURT DIŞINDA LOJİSTİK AĞI KURUYOR

Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi kapsamında yurt dışında açılmaya başlayan depolar faaliyete başladı. Karar kapsamında Avrupa'da 4 adet YLDA projesine onay verildi. Depolar İtalya Trieste, Fransa Marsilya, İspanya Barselona ve Almanya Hamburg gibi Avrupa'nın en önemli liman şehirlerinde olacak. ABD'de ise Chicago merkezli ve New Jersey merkezli olmak üzere iki adet YLDA projesine onay verildi. Bugün itibarıyla; Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah'ta yer alan depolar aktif olarak hizmet vermeye başladı.



ECZACIBAŞI'NDAN 5. AR-GE MERKEZİ

Eczacıbaşı Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge merkezi tescili aldı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun 5'inci Ar-Ge merkezi olan bu merkez, yapay zeka ve veri odağı ile akıllı ve mobil çözümler geliştirecek. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, "Ar-Ge merkezimizin Bakanlık onayı alarak çalışmalarını yeni yapıda sürdürecek olması büyük mutluluk" dedi.



ERİŞİLEBİLİR TİYATRO

Türk Telekom ile İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayata geçirilen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında 'Rumuz Goncagül' oyunu sahnelendi. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, AKM'de sahnelenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarına yer veriliyor.



BANKACILARLA BULUŞTU

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldi. TBB'den yapılan açıklamada, güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği belirtildi. Açıklamada, "TL mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur" ifadesi yer aldı.

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