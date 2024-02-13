Listede var mısınız öğrenin! O kişiler vergiden muaf olacak! 5 yıllık para iadesi hesaplara yatacak

EYT'lilerin emekli aylığına ek olarak bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlerinin yanı sıra, emlak vergisi konusunda da bir imkan kendilerine sunuluyor. Emekli olan EYT'lilere, emlak vergisi muafiyeti sağlanacak. İşte detaylar...

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Emekli olan EYT'linin tek evi olması, evin büyüklüğünün de 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.

ÇALIŞAN EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Ayrıca faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor.

Emekli olan EYT'liler çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.