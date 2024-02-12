Velilere fahiş fatura çıkaran özel okullar için emsal karar geldi!

Özel okulların eğitim ücretleri kadar velilere çıkardıkları ek faturalar da gündeme oturuyor. Ara sınıfların eğitim ücretlerindeki zam sınırını kimi okullar yemek, kitap ve kıyafet gibi ek kalemlerde yaptığı artışlarla aşıyor. Hatta istenen ek ücretler aynı okul zinciri içinde de farklılık gösterebiliyor. İşte bu farklılığa yargı 'Dur' dedi. Antalya'da Ayşen Yalman, oğlunun kitap fiyatlarını yargıya taşıdı. Okulun kayıt işlemini tamamlamak için 11 bin 850 lira kitap ücreti talep ettiğini, kitapların aynı koleje ait başka illerdeki okullarda 8 bin 450 liraya satıldığını belirten Yalman, konuyu hakem heyetine taşıdı. Hakem heyeti, Yalman'ı haklı bularak, 3 bin 400 lira farkın okul tarafından geri ödenmesine karar verdi. Özel okul yönetimi karara itiraz ederken, Antalya 4'üncü Tüketici Mahkemesi de Yalman'ı haklı buldu.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ KABİNE'DE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen atamaları konusu masada olacak. Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti. (Fatma GÖKSU)

YAŞLI DOSTU KENTLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ailelerin çınarları yaşlılar için yeni hedefler belirlendi. Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak hamlelerle aktif yaşlanma sağlanacak, emeklilik döneminde olan yaşlılar fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi alışkanlığı kazanacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek olan yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken, aynı zamanda aktif yaşlanma merkezleri de kurulacak. (RANA BÜYÜKTAŞ)

HEDİYE ARARKEN TUZAĞA DÜŞMEYİN

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin 14 Şubat Sevgililer Günü harcamalarını yaparken özellikle sosyal medyadaki aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. İndirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerine dikkati çeken Koçal, "Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman bu hesapların temel amacı vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek oluyor" ifadelerini kullandı.

İRANLILAR ÇI'KAR'MA YAPTI

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış, İranlı turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Yarıyıl tatilini dolu dolu geçiren Sarıkamış Kayak Merkezi, bugünlerde İran'dan gelen kafileleri ağırlıyor. İran'dan gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

İranlı turist grubu sorumlusu Hamit Çarkçı, İranlıların Sarıkamış'ı çok beğendiğini söyledi. Sarıkamış'a 8 yıldır turist getirdiklerini belirten Çarkçı, "Şu anda 250 kişilik grup getirdik. Bütün otellerde konaklamaları var. Önümüzdeki hafta bu grupların devamı olacak" diye konuştu.

55 BİN KIZ ÖĞRENCİYE MÜHENDİSLİK DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdükleri Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 125 lisede 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene, üniversitelerde ise 931 öğrenci olmak üzere yaklaşık 55 bin kız öğrenciye ulaşıldığını söyledi. Öğrencilere burs imkânıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce eğitimi, 'sosyal mühendislik' sertifika programı eğitimleri ile mentorlük ve son sınıflar için koçluk desteği verildiğini belirten Göktaş, mezun olan öğrencilerin, proje paydaşı şirketler grubu ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edildiğini duyurdu.

AİLE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURU 15 ŞUBAT'TA

Gençlere 150 bin lira faizsiz destek verecek Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlendi. Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin yüzde 20'si, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış yardım ve hibelerden oluşuyor. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, 6'şar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak. 15 Şubat'ta başvuruları alınacak olan evlilik kredisi, pilot il olarak deprem illerinde başlayacak. 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi imkânından faydalanmak için gereken şartlar yakında açıklanacak.

MECLİS'TE GÜNDEM YOĞUN

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul, sağlıkla ilgili kanun teklifini ele almaya başlayacak.