SGK o kişileri listenin 1. sırasına yazdı! 47-49-52 yaşındakilere primsiz vergisiz emeklilik fırsatı verildi

Organ, kemik iliği nakli, görme kaybı gibi sağlık sorunları yaşayan bireylerin yanı sıra Parkinson, MS, uyku bozuklukları gibi durumlar da maluliyet aylığı almaya hak kazanabilir. Malulen emekli olmak isteyenler için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte, malulen emeklilik ve engelli haklarına dair bilinmesi gerekenler:
Sigorta ve Prim Gün Koşulu: Ağır hastalıklarda malul aylığı alabilmek için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemek gerekmektedir. Prim gün sayısını borçlanma yoluyla tamamlayanlar da aylık alabilirler.
Bakıma Muhtaç Durum: Başkasının bakımına muhtaç derecede olanlar için sigortalılık süresine bakılmamaktadır. Ancak, en az 1800 gün prim ödemiş olmak şartı aranmaktadır.