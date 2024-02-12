SGK o kişileri listenin 1. sırasına yazdı! 47-49-52 yaşındakilere primsiz vergisiz emeklilik fırsatı verildi

Başvuru ve Sağlık Raporu: Malulen emeklilik için çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetme durumu söz konusu olmalıdır. Bu durumu belgelemek için sağlık raporu alınmalı ve ilgili sosyal güvenlik müdürlüğüne başvurulmalıdır. Kalıcı maluliyet için sağlık raporunda en az %60 oranında bir kayıp olduğuna dair belge gerekmektedir.