SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK o kişileri listenin 1. sırasına yazdı! 47-49-52 yaşındakilere primsiz vergisiz emeklilik fırsatı verildi

Devlet, görev sırasında sakatlanan askerler, erbaşlar, güvenlik korucuları, terör mağdurları ve ailelerine yönelik primsiz aylık bağlanma politikasını başarıyla sürdürüyor. Ayrıca, zorlu hastalıklar, iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu çalışma yeteneğinin önemli bir kısmını kaybeden bireyler için malulen emeklilik imkanı da tanınmaktadır. Yapılan yeni düzenlemelerle, malulen emeklilik için gerekli olan prim günü sayısı ve çalışma şartları öne çıkmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 07:56 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:56
SGK o kişileri listenin 1. sırasına yazdı! 47-49-52 yaşındakilere primsiz vergisiz emeklilik fırsatı verildi

Organ, kemik iliği nakli, görme kaybı gibi sağlık sorunları yaşayan bireylerin yanı sıra Parkinson, MS, uyku bozuklukları gibi durumlar da maluliyet aylığı almaya hak kazanabilir. Malulen emekli olmak isteyenler için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte, malulen emeklilik ve engelli haklarına dair bilinmesi gerekenler:

Sigorta ve Prim Gün Koşulu: Ağır hastalıklarda malul aylığı alabilmek için en az 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemek gerekmektedir. Prim gün sayısını borçlanma yoluyla tamamlayanlar da aylık alabilirler.

Bakıma Muhtaç Durum: Başkasının bakımına muhtaç derecede olanlar için sigortalılık süresine bakılmamaktadır. Ancak, en az 1800 gün prim ödemiş olmak şartı aranmaktadır.

Başvuru ve Sağlık Raporu: Malulen emeklilik için çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetme durumu söz konusu olmalıdır. Bu durumu belgelemek için sağlık raporu alınmalı ve ilgili sosyal güvenlik müdürlüğüne başvurulmalıdır. Kalıcı maluliyet için sağlık raporunda en az %60 oranında bir kayıp olduğuna dair belge gerekmektedir.

SSK ve Bağ-Kur Ayırımı: Maluliyet tespitinde sigorta türüne bakılmamaktadır. Her kurumun kendi sağlık yönetmelikleri dikkate alınmaktadır.

Engelli Hakları ve Emeklilik: Sigortalılık süresi ve prim koşullarını sağlayamayanlar, engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilirler. Vergi indirimi için ise özür oranınızı bildirir raporunuz ile vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
Türk Telekom
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
CHP’li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti’ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
Fenerbahçe gerilimli maçta zirveyi kaptırdı!
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
SON DAKİKA