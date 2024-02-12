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Emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? Seçimden önce emekliye ek zam yapılacak mı?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı, yeni bir döneme girilirken gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Son yapılan zamla birlikte emekli maaşlarına yüzde 49,25'lik bir artış gerçekleştirildi ve en düşük emekli maaşı 2500 lira artışla 10 bin liraya yükseldi. Öte yandan sosyal medyada 4.000 TL seyyanen zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? Seçimden önce emekliye ek zam yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 08:34 Güncelleme 12 Şubat 2024, 08:34
Emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? Seçimden önce emekliye ek zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024'ü "emekliler yılı" ilan etti. Bu gelişmeler ışığında seçim öncesi emeklilere yönelik yeni zam müjdesi iddiaları konuşulmaya başlandı. Peki, Emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? İşte konu hakkında merak edilen gelişmeler...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

***Bazı haber kaynakları ve sosyal medya hesapları, emeklilere seçim öncesinde 4.000 TL seyyanen zam yapılacağına dair bilgi paylaşımında bulundular. Ancak, bu bilginin resmi bir açıklamaya dayanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların gerçeği yansıttığına dair kesin bir bilgi yoktur. Herhangi bir resmi açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecek ve doğru bilgi paylaşılacaktır.

Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!

'Emekliler Yılı' olan 2024'te emeklilerin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Bayram ikramiyelerinde artış başta olmak üzere elektrik, doğal gaz, su ve ulaşımda indirim, kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmalarına, hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.

SON KARAR ERDOĞAN'IN
Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. Çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

İKRAMİYELER ARTIRILACAK
Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49.25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor. Bu nedenle AK Parti grubunun bu ay sonu ya da Mart ayı başında yasa teklifini Meclis gündemine taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.

BELEDİYELER VE MERKEZİ YÖNETİM
Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar 'belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar' olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.

ULAŞIM VE SUYA İNDİRİM
Belediyeler Birliği ile 'niyet beyanı' içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. İndirim oranları, hangi hizmetlerin bu kapsamda olacağı alternatifli olarak çalışılıyor.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK-DOĞAL GAZ
Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğal gazı indirimli kullanması üzerinde duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.

KİRA YARDIMI SEÇENEĞİ
Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

BANKALAR DA DEVREDE
Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.

KAMU TESİSLERİNDE İNDİRİM

Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.

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