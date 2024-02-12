Emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? Seçimden önce emekliye ek zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024'ü "emekliler yılı" ilan etti. Bu gelişmeler ışığında seçim öncesi emeklilere yönelik yeni zam müjdesi iddiaları konuşulmaya başlandı. Peki, Emekliye seyyanen zam var mı 2024? 4 bin TL seyyanen zam iddiaları doğru mu? İşte konu hakkında merak edilen gelişmeler...

***Bazı haber kaynakları ve sosyal medya hesapları, emeklilere seçim öncesinde 4.000 TL seyyanen zam yapılacağına dair bilgi paylaşımında bulundular. Ancak, bu bilginin resmi bir açıklamaya dayanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların gerçeği yansıttığına dair kesin bir bilgi yoktur. Herhangi bir resmi açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecek ve doğru bilgi paylaşılacaktır.

Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!



'Emekliler Yılı' olan 2024'te emeklilerin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Bayram ikramiyelerinde artış başta olmak üzere elektrik, doğal gaz, su ve ulaşımda indirim, kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılmasından elektrik, doğal gaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmalarına, hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.