SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Darphane şak diye işte böyle üretiyor! Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni para varsa hemen bak

Türkiye, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü liderliğindeki özverili çalışmalarıyla madeni para üretiminde dünya çapında dikkat çekiyor. Günümüz modern teknolojisinin ve katı kalite kontrol süreçlerinin birleşimi, günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası olan madeni paraların üretiminde mükemmelliği hedefliyor. Üretim süreci, ham maddenin titiz bir seçimiyle başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası, en yüksek kalite standartlarına uygun metal alaşımlarını seçerek, dayanıklılığı ve estetiği bir araya getiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:05 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:05
Darphane şak diye işte böyle üretiyor! Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni para varsa hemen bak

Üretime özgü damga teknolojileri, Türkiye'nin madeni para üretimindeki öncü rolünü pekiştiriyor. Darphane ve Damga Matbaası, özel damga işlemleriyle madeni paralara eşsiz bir karakter kazandırıyor. Bu özel damgalar, hem estetik açıdan çekici hem de sahteciliği engelleyici özelliklere sahip, güvenilir ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor

Darphane ve Damga Matbaası, dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmış durumda. Bu makineler, her bir paranın desen ve değerlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yüzeylerine işleyerek üretim sürecini hızlandırıyor.

BENZERSİZ TASARIM VE DAMGALAMA İŞLEMİ

Üretim süreci 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerindeki madeni paraları kapsıyor.

Her bir değer kendine özgü tasarımları ve özel damgalarıyla ayrıştırılıyor. Bu benzersizlik her paranın sadece maddi bir değer taşımakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve zanaatkarlık geleneğini de yansıtmasını sağlıyor.

KALİTE KONTROL VE GÜVENİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI

Tamamlanan paralar özenle paketleniyor ve içeriklerinin doğruluğunu garantilemek için ağırlık testlerinden geçiriliyor. Bu testler her bir madeni paranın yüksek kalite standartlarına uygun olduğunu garantileyerek güvenilirliği arttırıyor.

Testi geçen paketler özel kutularda güvenli bir şekilde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderiliyor, böylece Türkiye'nin madeni para üretimindeki yüksek kalite standartları korunmuş oluyor.

Merkez Bankası Darphanesi'nin madeni para üretiminde sergilediği bu olağanüstü başarı, hem teknolojik ilerlemeyi hem de kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor.

Her bir madeni para, Türkiye'nin bu alandaki mükemmelliğinin ve zanaatkarlık geleneğinin bir simgesi olarak, günlük hayatımıza değer katmaya devam ediyor. Kalite kontrol süreci, ham maddenin en ince detaylarına kadar incelenerek nihai ürünlerin yüksek standartlara ulaşmasını garanti altına alıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı
CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Antalya’da şiddetli yağış: Beş ilçede okullar tatil edildi! Motokuryelere yasak geldi
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
Başkan Erdoğan’dan Karadeniz çıkarması! Seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
SON DAKİKA