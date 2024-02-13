Darphane şak diye işte böyle üretiyor! Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni para varsa hemen bak

Üretime özgü damga teknolojileri, Türkiye'nin madeni para üretimindeki öncü rolünü pekiştiriyor. Darphane ve Damga Matbaası, özel damga işlemleriyle madeni paralara eşsiz bir karakter kazandırıyor. Bu özel damgalar, hem estetik açıdan çekici hem de sahteciliği engelleyici özelliklere sahip, güvenilir ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor
Darphane ve Damga Matbaası, dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmış durumda. Bu makineler, her bir paranın desen ve değerlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yüzeylerine işleyerek üretim sürecini hızlandırıyor.
BENZERSİZ TASARIM VE DAMGALAMA İŞLEMİ
Üretim süreci 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerindeki madeni paraları kapsıyor.