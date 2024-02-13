Darphane şak diye işte böyle üretiyor! Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni para varsa hemen bak

Her bir değer kendine özgü tasarımları ve özel damgalarıyla ayrıştırılıyor. Bu benzersizlik her paranın sadece maddi bir değer taşımakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve zanaatkarlık geleneğini de yansıtmasını sağlıyor.

KALİTE KONTROL VE GÜVENİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI Tamamlanan paralar özenle paketleniyor ve içeriklerinin doğruluğunu garantilemek için ağırlık testlerinden geçiriliyor. Bu testler her bir madeni paranın yüksek kalite standartlarına uygun olduğunu garantileyerek güvenilirliği arttırıyor.

Testi geçen paketler özel kutularda güvenli bir şekilde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderiliyor, böylece Türkiye'nin madeni para üretimindeki yüksek kalite standartları korunmuş oluyor.

Merkez Bankası Darphanesi'nin madeni para üretiminde sergilediği bu olağanüstü başarı, hem teknolojik ilerlemeyi hem de kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor.

Her bir madeni para, Türkiye'nin bu alandaki mükemmelliğinin ve zanaatkarlık geleneğinin bir simgesi olarak, günlük hayatımıza değer katmaya devam ediyor. Kalite kontrol süreci, ham maddenin en ince detaylarına kadar incelenerek nihai ürünlerin yüksek standartlara ulaşmasını garanti altına alıyor.