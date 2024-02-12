Süper emeklilik müjdesi! Yaş, gün, prim hesabı yeniden düzenlendi

3. Kısmi Emeklilik: Bir Alternatif Yol
15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primi bulunanlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.
Yaş şartı: Kadınlarda 58, erkeklerde 60.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.
4. Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş yapabilme gücünü %60 oranında kaybedenler malulen emekli olabiliyor.
En az 1800 gün prim yeterli.
Yaş şartı aranmamaktadır.
5. Engellilik Hakkı ve Emeklilik
En az %40 engellilik ile vergi indirimi alanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyor.
15 yıl 3 bin 600 gün ile başlıyor.
Engelliler çalışabiliyor ve maaşları kesilmiyor.
6. Yıpranma Hakkı ve Erken Emeklilik
Ağır işlerde çalışanlar için prim eklenerek ve işe giriş tarihi geriye çekilerek emeklilik imkanı.
Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaştan düşülüyor.
7. Bakıma Muhtaç Engelli Çocuğu Olan Anneler için Prim Avantajı
Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelerin primlerinin dörtte biri ekleniyor.
Bu süre yaştan da düşülüyor.
Not: Bu bilgiler genel bilgidir. Kesin bilgi için SGK'ya başvurmanız önerilir.