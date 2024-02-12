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Süper emeklilik müjdesi! Yaş, gün, prim hesabı yeniden düzenlendi

Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri çalışma hayatının yoğun temposundan sonra düzenli bir gelire sahip olmak için emekli olmuyor. Emeklilik tarihi yaklaşırken birçok kişi bu süreci öne çekmenin yollarını arıyor. Mevzuatımız belli bir yıl ve prim şartı talep etse de bazı özel koşullar emekliliği erkenden mümkün kılıyor. Bu formüller sayesinde emekliliğinizi öne çekebilir, daha erken yaşta düzenli bir gelire sahip olunabiliyor.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 15:17 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:17
Süper emeklilik müjdesi! Yaş, gün, prim hesabı yeniden düzenlendi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaş için emeklilik günleri huzurlu ve güvenceli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Ancak birçok kişi standart emeklilik yaşını beklemek yerine mevcut mevzuat dahilinde erken emekliliğin yollarını araştırıyor. İşte, erken emekli olmanın 7 formülü!

1. Çocuk Sahibi Kadınlar için Avantajlar

Kadın çalışanlar her çocuk için 2160 gün prim kazanma imkanına sahiptir. Bu da 6 yıl erken emeklilik anlamına gelmektedir.
Şart: Çocukların sigorta başlangıç tarihinden önce doğmuş olması.

2. Askerlik Borçlanmasının Faydaları

Erkeklerde askerlik hem yaşı geriye çekmekte hem de prim kazandırmaktadır.
Askerlik süresi borçlanılarak en az 1 yıl erken emeklilik imkanı.

3. Kısmi Emeklilik: Bir Alternatif Yol

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primi bulunanlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.
Yaş şartı: Kadınlarda 58, erkeklerde 60.
9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

4. Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş yapabilme gücünü %60 oranında kaybedenler malulen emekli olabiliyor.
En az 1800 gün prim yeterli.
Yaş şartı aranmamaktadır.

5. Engellilik Hakkı ve Emeklilik

En az %40 engellilik ile vergi indirimi alanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyor.
15 yıl 3 bin 600 gün ile başlıyor.
Engelliler çalışabiliyor ve maaşları kesilmiyor.

6. Yıpranma Hakkı ve Erken Emeklilik

Ağır işlerde çalışanlar için prim eklenerek ve işe giriş tarihi geriye çekilerek emeklilik imkanı.
Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaştan düşülüyor.

7. Bakıma Muhtaç Engelli Çocuğu Olan Anneler için Prim Avantajı

Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelerin primlerinin dörtte biri ekleniyor.
Bu süre yaştan da düşülüyor.

Not: Bu bilgiler genel bilgidir. Kesin bilgi için SGK'ya başvurmanız önerilir.

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