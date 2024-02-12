Süper emeklilik müjdesi! Yaş, gün, prim hesabı yeniden düzenlendi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaş için emeklilik günleri huzurlu ve güvenceli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Ancak birçok kişi standart emeklilik yaşını beklemek yerine mevcut mevzuat dahilinde erken emekliliğin yollarını araştırıyor. İşte, erken emekli olmanın 7 formülü!

1. Çocuk Sahibi Kadınlar için Avantajlar Kadın çalışanlar her çocuk için 2160 gün prim kazanma imkanına sahiptir. Bu da 6 yıl erken emeklilik anlamına gelmektedir.

Şart: Çocukların sigorta başlangıç tarihinden önce doğmuş olması.