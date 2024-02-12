Her haneye 1.500 ila 3.500 TL verilecek! Hak sahiplerinin PTT kartlarına otomatik yatacak

Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak sorusu, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan doğalgaz yardımı artık daha yüksek bir miktarla sunulacak.





DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK? Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.



Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.