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Her haneye 1.500 ila 3.500 TL verilecek! Hak sahiplerinin PTT kartlarına otomatik yatacak

Devlet tarafından dar gelirli ailelere yönelik sağlanan doğal gaz yardımıyla ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğal gaz faturası yardımının ne kadar olacağı konusu, gelir düzeyi düşük olan aileler için büyük önem taşıyor. Peki, 2024 yılında doğalgaz yardımı ne kadar oldu? Ödemeler ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 07:23 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:23
Her haneye 1.500 ila 3.500 TL verilecek! Hak sahiplerinin PTT kartlarına otomatik yatacak

Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak sorusu, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan doğalgaz yardımı artık daha yüksek bir miktarla sunulacak.



DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.

Konuyla ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri yer aldı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

"Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

a) Türk vatandaşı olması,

b) E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

c) Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



d) İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

e) Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

f) Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

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