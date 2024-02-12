ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?

Hangi ek ödemeler tazminat hesabına dahil ediliyor? Kıdem tazminatı her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. İş Kanunu'na göre, hesaplamada işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutuluyor.

Yıl içinde alınan yemek, gıda, erzak, kıyafet, yakacak, eğitim, çocuk, aile ve konut yardımı, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler bunlar arasında yer alıyor. Prim, mesai, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi değişken ödemeler ise hesaba katılmıyor. Giyecek yardımı da hesaplamaya dâhildir. Ancak verilen bu giyecekler işyerinde kullanılacaksa dikkate alınmaz. Aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri de giydirilmiş ücretin hesaplamasına dâhil edilir.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? Yeni tutarlar ne oldu? İş Kanunu'na göre; işyerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta tutarında ödeniyor. Gelir ve damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor. Asgari ücretlilerin bu yıl ihbar tazminatı 2 haftalıkta 5 bin 273 liradan 7 bin 863, 4 haftalıkta 10 bin 547 liradan 15 bin 726, 6 haftalıkta 15 bin 820 liradan 23 bin 590, 8 haftalıkta ise 21 bin 94 liradan 31 bin 453 liraya yükseldi.

Emekli olan EYT'liler ihbar tazminatı alır mı?

Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamıyor. İşveren de ihbar tazminatı talep edemiyor. Ancak çalışmaya devam eden EYT'lilerin şartları sağlarsa ihbar tazminatı alma hakkı var. İşverenin iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor.

Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor. Burada emekli-emekli olmayan işçi ayrımı yok. Yani EYT düzenlemesiyle emekli işçiler, işvereni tarafından işten çıkartılması halinde, şartları oluşursa ihbar tazminatına hak kazanıyor.