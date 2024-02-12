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Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!

Rekorlarını sürdüren Borsa İstanbul, son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 ile getiride dünyanın zirvesine çıktı. Artan yabancı girişinin etkisiyle yükselişin devamı ve kısa vadede 10 bin puanın görülmesi bekleniyor...

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!

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2023'ü yüzde 35.6'lık yükselişle 7.470 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, 2024'e hızlı başladı. Geçen hafta yüzde 4.39'luk yükselerek 9.045 puanla hem kapanış rekoru kıran hem de tarihi zirve yapan Borsa İstanbul, getiride dünyanın zirvesine çıktı. Dünya Borsalar Birliği'nin verilerine göre BIST-100 Endeksi son 1 ayda yüzde 16.93'lük yükselişle en fazla değer kazanan endeks oldu.

Borsa İstanbul'u yüzde 12.37 ile ABD'de yarı iletken ürünleri üreten 30 şirketin hisselerini içeren PHLX Semicon Endeksi izledi. Shanghai B Endeksi yüzde 11.17 ile üçüncü oldu.

1 YILDA İKİYE KATLANDI
Borsa İstanbul, yıl başından bu yana da yüzde 21 getiri ile Arjantin borsası ile birlikte dünyanın zirvesinde yer alıyor. Bu iki ülkeyi yüzde 15.4 ile Mısır, yüzde 11.94 ile Danimarka ve yüzde 10.26 ile Japonya izliyor. Borsa İstanbul son 1 yıllık performansta ise yüzde 354.6 ile ilk sırada yer alan Arjantin'in ardından, yüzde 100.8 ile ikinci sırada yer alıyor

REKORLARA DEVAM
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre, 9 Şubat itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7.2 milyon olurken, pay senedi piyasa değeri 11.9 trilyon liraya çıkarak rekor kırdı.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ
Para politikasında normalleşme, ekonomi yönetimine güven.
Mevduat faizindeki düşüşün yatırımcı ilgisini borsaya yöneltmesi.
Batı ile ilişkilerde iyileşmenin yabancı yatırımcıları pozitif etkileyeceği algısı.
Merkez Bankası Başkanı değişim sürecinin güven verici şekilde çözülmesi ve yeni başkanın, 'enflasyonla mücadeledeki sıkı politikanın devam ettirileceği' mesajını vermesi.
6 ayda 1 trilyon lira azalan kur korumalı mevduattan borsaya geçişlerin hızlanması.
Borsa İstanbul'un yüzde 60 iskontolu olması.

YABANCI İLGİSİ SÜRECEK
27 Ekim-2 Şubat arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece 1'inde net satış yaptı. Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir, "Ekonomi yönetiminde atılan adımların olumlu yansımaları ile birlikte yabancı ilgisinin orta vadede artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ise "Endekste 10 bin puan seviyesinin ilk hedef olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten de yılbaşından bu yana hisse senetlerine 204 milyon dolar, tahvil ve repoya 384 milyon dolar net yabancı girişi olduğunu ifade ederek, "Yabancı girişlerinin, seçimlerden sonra hızlanarak 2023'ün toplamında olan 5.8 milyar dolarlık girişin üzerine çıkacağını düşünüyoruz" dedi. Uygulanan politikaların piyasa beklentisi ile paralel olması hâlinde yabancı girişinin devamının geleceğini bildiren Ökten, "Sene sonu endeks tahminimiz 11 bin seviyeleri" ifadesini kullandı.

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