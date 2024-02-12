Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!

REKORLARA DEVAM

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre, 9 Şubat itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7.2 milyon olurken, pay senedi piyasa değeri 11.9 trilyon liraya çıkarak rekor kırdı.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Para politikasında normalleşme, ekonomi yönetimine güven.

Mevduat faizindeki düşüşün yatırımcı ilgisini borsaya yöneltmesi.

Batı ile ilişkilerde iyileşmenin yabancı yatırımcıları pozitif etkileyeceği algısı.

Merkez Bankası Başkanı değişim sürecinin güven verici şekilde çözülmesi ve yeni başkanın, 'enflasyonla mücadeledeki sıkı politikanın devam ettirileceği' mesajını vermesi.

6 ayda 1 trilyon lira azalan kur korumalı mevduattan borsaya geçişlerin hızlanması.

Borsa İstanbul'un yüzde 60 iskontolu olması.

YABANCI İLGİSİ SÜRECEK

27 Ekim-2 Şubat arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece 1'inde net satış yaptı. Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir, "Ekonomi yönetiminde atılan adımların olumlu yansımaları ile birlikte yabancı ilgisinin orta vadede artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ise "Endekste 10 bin puan seviyesinin ilk hedef olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten de yılbaşından bu yana hisse senetlerine 204 milyon dolar, tahvil ve repoya 384 milyon dolar net yabancı girişi olduğunu ifade ederek, "Yabancı girişlerinin, seçimlerden sonra hızlanarak 2023'ün toplamında olan 5.8 milyar dolarlık girişin üzerine çıkacağını düşünüyoruz" dedi. Uygulanan politikaların piyasa beklentisi ile paralel olması hâlinde yabancı girişinin devamının geleceğini bildiren Ökten, "Sene sonu endeks tahminimiz 11 bin seviyeleri" ifadesini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN