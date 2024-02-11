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3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ilave artış! 150 bin TL emekli ikramiyesi fırsatı da yanında! 1. dereceye yükselen memurlar...

Meclis'in yoğun gündemi içerisinde merakla beklenen 3600 ek gösterge konusu sonunda netlik kazanacak. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını yakından ilgilendiren bu önemli düzenleme, 2. Torba Yasa'nın maddeleri arasında yer alarak Meclis'ten geçecek. Bu gelişme, 1. dereceye yükselen memurlar başta olmak üzere kamu çalışanlarını sevince boğacak.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 13:09 Güncelleme 11 Şubat 2024, 13:09
3600 ek gösterge ile maaşlara 4.500 TL ilave artış! 150 bin TL emekli ikramiyesi fırsatı da yanında! 1. dereceye yükselen memurlar...

Kamu görevlilerinin maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen 3600 ek gösterge, kapsamının genişletilmesiyle gündemde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle birinci döneme yükselen devlet memurları için yapılan çalışmalarda, gözler Torba Yasa'ya çevrilmiş durumda.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık."

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler 3600 ek göstergede. Ek gösterge, ilk kısmı kabul edilen ve çalışmalarda sona gelinen Torba Yasa içerisinde olması bekleniyor.

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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