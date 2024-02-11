28 Aralık 2024’te devreye girecek: Şarj cihazları tek tip olacak!

Bütün cep telefonu, tablet, klavye ve mouse şarj girişleri "USB-C" olacak. 28 Aralık 2024'te devreye girecek karar Avrupa ile birlikte Türkiye 'deki üretimleri de kapsayacak. Ortak şarj cihazı düzenlemesi ile Türkiye'de yıllık 7.5 milyon daha az şarj cihazı üretilecek. Karar ile Türkiye'de yıllık 1 milyar 125 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Türkiye'de kişi başı en fazla elektronik atık İstanbul ve Marmara bölgesinde. İstanbul'da 19.57, Ankara'da 9.34, İzmir'de 8.72, Kars'ta 3.05, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari gibi illerde yıllık 2.68 kilogram elektronik atık üretiliyor. Tüketicilerin her telefon ya da tablet aldıklarında ihtiyaçları olsun ya da olmasın kutu içeriğinde satılan, eski cihazlarına uyum sağlamayan bir girişe sahip olan şarj cihazları artık tarihe karışıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Ortak Şarj Cihazı Düzenlemesi çalışmalarını tamamladı. Buna göre cep telefonları, tabletler, giyilebilir cihazlar, taşınabilir oyun konsolları, klavye ve mouse gibi cihazlar için USB-C olarak şarj cihazı üretilecek. Türkiye'de bir yılda satılan cep telefonu sayısının yaklaşık 15 milyon olduğu belirtiliyor.

Barış ŞİMŞEK