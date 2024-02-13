150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! Yeni evlenenler alacak mı?

Bakan Göktaş, gençlerin bu destekle ailelerini kurarken aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebileceklerini vurguladı.

TOPLAMI BRÜT 2 ASGARİ ÜCRETİ AŞMAMALI

Yoğun fizibilite çalışmaları ve uluslararası kriterlerin incelenmesi sonucunda belirlenen bir diğer önemli kriter ise çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması oldu. Bu kriter, çok sayıda gencin fonu kullanabilmesi için belirlendi.

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.



Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.