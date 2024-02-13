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150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! Yeni evlenenler alacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen evlilik kredisi detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Nikah öncesi ve sonrasında destek sağlayacak olan programın ilk etabında Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlere yönelik başvuruların 15 Şubat itibariyle alınacağını duyurdu. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? Yeni evlenenler alacak mı? İşte aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024!

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 12:14 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:42
150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç? aile.gov.tr evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! Yeni evlenenler alacak mı?

Bakan Göktaş programın ilk etabında Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvurularını alacaklarını açıkladı. Ancak ilerleyen süreçte programın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını, tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere yönelik, Aile ve Gençlik Fonu tarafından faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Gençler, bu destekle kendi projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak.

▶️ Evlilik Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Programın ekonomik destek kısmında başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

30 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ GENÇLER BAŞVURABİLİR

Fondan faydalanmak isteyen gençlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında, yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Bakan Göktaş, gençlerin bu destekle ailelerini kurarken aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebileceklerini vurguladı.

TOPLAMI BRÜT 2 ASGARİ ÜCRETİ AŞMAMALI

Yoğun fizibilite çalışmaları ve uluslararası kriterlerin incelenmesi sonucunda belirlenen bir diğer önemli kriter ise çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması oldu. Bu kriter, çok sayıda gencin fonu kullanabilmesi için belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı evlilik kredisinin detaylarını açıkladı... Brüt 2 asgari ücret detayıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı evlilik kredisinin detaylarını açıkladı... Brüt 2 asgari ücret detayı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı evlilik kredisinin detaylarını açıkladı... Brüt 2 asgari ücret detayı

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

5 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERECEK

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.



Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

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