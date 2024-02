Hesapları kontrol edin: Paralara zaman aşımı uyarısı

106 BİN KİŞİYE İŞ

İŞKUR işe yerleştirmelerde 2024'e hızlı başladı. Kurumun işe yerleştirdiği kişi sayısı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.8 artarak 106 bin 822 oldu. İşe yerleştirilen kadın sayısı yüzde 40.5 artarak 37 bin 67, işe yerleştirilen erkek sayısı ise yüzde 24.8 artarak 69 bin 755'e yükseldi. Ocak sonu itibarıyla kayıtlı işsiz sayısı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 20.7 azalarak 2 milyon 400 bin 827'ye geriledi.



Kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda yüzde 20.4 oranında azalarak 1 milyon 208 bine, erkeklerde ise yüzde 20.9 azalarak 1 milyon 192 bine geriledi. Ocak ayında en yüksek işe yerleştirme yapılan sektör 6 bin 901 kişi ile silahsız özel güvenlik görevlisi oldu. Bu iş kolunu 3 bin 813 kişi ile reyon görevlisi, 3 bin 82 ile konfeksiyon işçisi, 3 bin 67 ile satış danışmanı ve 2 bin 910 ile garson takip etti.



LÜKS ARAÇ İHALESİ UYARISI

TMSF, 22 Şubat'ta ihalesi olacak lüks araçların satışına aracılık yapabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Bir kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiğini, bunların da şeffaflık ilkesine uygun olduğunu vurgulayan TMSF, hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi. İhalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılacak.



KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 20'LİK DÜŞÜŞ

Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, son verilere göre konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranında düştüğünü açıkladı. Düşüşün bir süre daha sürmesini, ardından da fiyatların sabitlenmesini beklediklerini dile getiren Akçam, "Yılın ikinci yarısında konut sektöründe hareketlenme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

EKONOMİYE 1.9 TRİLYON TL DESTEK

VakıfBank, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yüzde 65 artarak 1.9 trilyon lirayı aştı. 25 milyar 46 milyon lira net kâr elde eden VakıfBank'ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "İhracat ve yatırım odaklı projeleri destekledik. Ülkemiz istihdamına katkı sağlayan ticari ve KOBİ kredilerinde büyüme stratejimizle toplam ticari kredi portföy büyüklüğümüz 1.2 trilyon lirayı, TL kredi portföyümüz ise ilk defa 1 trilyon lirayı aştı" dedi.



TÜRKİYE'DE YÜZDE 33 BÜYÜME YAKALADI

Türkiye'de ev ve sanayi tipi dikiş makineleri, ütü sistemleri, dikişle ilgili her türlü aksesuar ve yedek parçadan oluşan ürün portföyü ile faaliyet gösteren Singer, 2023'te ülkemizde yüzde 33 büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı. Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, Singer Türkiye'nin, bu büyüme rakamı ile şirketin global sıralamasında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin birincisi konumuna geldiğini söyledi. Şirket, bu yıl ütüleme sistemlerinde Türkiye'de üretim için çalışmalara başladığını duyurdu.



Vestel tasarımlarına 36 ÖDÜL BİRDEN

Vestel, Good Design Awards ve IDA Awards'ta 2023'te toplam 36 ödül aldı. Good Design Awards'ta 15, IDA Awards'ta 21 ödülle buluşan Vestel'in tasarımları, uluslararası platformlarda aldığı ödül sayısını 886'ya yükseltti. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, "Geliştirdiğimiz tasarımların böylesi önemli organizasyonlarda onlarca ödüle layık görülmesi, tasarım alanında da küresel ölçekte söz sahibi olduğumuzun önemli bir göstergesi" dedi.



MİGROS GLOBAL A LİSTESİNE GİRDİ

Sürdürülebilirlik stratejisini iş yapış biçiminin ana eksenine alan Migros, iklim değişikliği ve su güvenliği alanında önemli başarıya imza attı. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden en yüksek not olan 'A' alıp 'Global A Listesi'ne girdi. Türkiye'de 2 programdan da 'A' alan 5 şirket olurken, Migros tek gıda perakendecisi olarak yer aldı.



ANTALYA ÇIKARMASI

Ev dışı tüketim sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 70'in üzerinde ülkeden 50 binden fazla gastronomi profesyonelini Antalya'da buluşturdu. Kerevitaş, SuperFresh markasıyla katıldığı fuarda, üretim süreçlerine ilişkin çalışmalarını ve yeni lezzetlerini ev dışı tüketim profesyonellerine aktardı. Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, "Ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz" dedi.



MEDYADA DİJİTAL ATAK

New York Times Co., 2023'ün dördüncü çeyreğinde ücretli dijital abonelerine 300 bin kişi daha eklediğini açıkladı. Şirketin dijital aboneliklerden elde ettiği yıllık gelir ilk kez 1 milyar doları aştı. 31 Aralık 2023 itibariyle 10.36 milyon aboneye ulaşan şirket, 2027 yılı sonuna kadar 15 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. The New York Times, son yıllarda abonelere çeşitli ürünler sunmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, bu ürünler arasında ana haber yayınının yanı sıra Wordle ve Spelling Bee gibi oyunlar, ürün inceleme sitesi Wirecutter, yemek tarifi uygulaması ve spor haber sitesi The Athletic'i sayıyor.



ALTIN GİBİ IHLAMUR

Kış mevsiminde gribal enfeksiyonların artmasıyla vatandaşlar bitkisel çaylara yöneliyor. Mevsimin en çok tüketilen bitkilerinin fiyatları da artan taleple yükseliyor. 15 yıldır aktarlık yapan Kamuran Burcu, "Şu anda çiçek ıhlamurun kilosu 2 bin lira, papatyanın kilosu da 4 bin lira oldu" şeklinde konuştu.



Çiçek ıhlamuru toplamanın çok zor olduğunu söyleyen Burcu, "Yapraklının fiyatı daha uygun ama çiçekleri daha makbul" dedi. Papatyanın da talep gördüğünü belirten Burcu, "1-2 aydır piyasada papatya kalmadı. Bu tıbbi papatya. Kırlardan, bahçelerden topladığımız papatya değil" diye konuştu.