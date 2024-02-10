Aileler e-Devletten başvuruyor paralar çocuklara ödeniyor: Evladı olanlara 3.614, 5.782, 6.505 TL para yardımı!

📌 Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
📌 Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
2024 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ÖDEME MİKTARLARI
📌 İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,
📌 İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,
📌 Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,
📌 Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL'dir.
ŞEY YARDIMI NEDİR?
Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)
Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 100 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
ŞARTLI GEBELİK YARDIMI (ŞGY)
Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür.
ŞARTLI DOĞUM YARDIMI
Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.
📌 Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 500 TL,
📌 Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 200 TL,
📌 Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 300 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.