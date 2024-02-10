Aileler e-Devletten başvuruyor paralar çocuklara ödeniyor: Evladı olanlara 3.614, 5.782, 6.505 TL para yardımı!

Gelişen teknoloji ile birlikte aileler, çocuklarına yönelik devlet desteklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda Aile Bakanlığı, çocuklu ailelere maddi destek sağlayarak evlerine nefes aldırıyor. İşte doğum yardımından şartlı eğitim yardımına tüm yardımlar...

SED YARDIMI ŞARTLARI

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

Koşullar;

📌 Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

📌 Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.