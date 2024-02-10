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2 hatta 3 emekli maaşı birden alınabilir! SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigortası olanlar bunu bilmiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel koşulları yerine getiren kişilere, birden fazla emekli maaşı alma fırsatı tanıyor. Ancak, birçok insan bu fırsattan bihaber olduğu için bu önemli avantajdan yararlanma şansını kaçırıyor. İki ya da hatta üç emekli maaşı alabilmek için gereken şartlar şöyledir...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 09:38 Güncelleme 10 Şubat 2024, 09:38
2 hatta 3 emekli maaşı birden alınabilir! SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigortası olanlar bunu bilmiyor!

Türkiye'de pek çok birey, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu avantajlardan yeterince haberdar değil. SGK, belirli şartları taşıyan bireylere çift hatta üç emekli maaşı alma imkanı sunarak emeklilik dönemini daha konforlu hale getiriyor.

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR

Sosyal güvenlik sistemi, sigortalının vefatı durumunda geride kalanları güvence altına alabilmek adına emekli aylığı bağlamaktadır. Bu aylık, dul, yetim veya ölüm aylığı olarak adlandırılmaktadır. Emekli maaşı alanlar da bu haklardan faydalanabilir. Ancak belirli şartlar bulunmaktadır.

🔸 SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigortasına sahip kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alma hakkına sahip olurlar.

🔸 Bu çift maaş hakkı, hem kadınlara hem de erkeklere verilmektedir. Eşlerden biri vefat ettiğinde hayatta kalan kişi, ölen eşinin emekli aylığını almaya hak kazanır.

🔸 Dul aylığı alan kişi, yeni bir evlilik yaptığında bu maaş otomatik olarak kesilir. Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı bulunan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim aylığı da alma hakkına sahip olabilirler. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe çıkabilir.

🔸 Önemli olan nokta, kişinin alacağı maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olmasıdır. Örneğin, Bağ-Kur emeklisi bir kadın, SSK'lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra da yetim aylığı alabilir.

3 MAAŞ ALMAK DA MÜMKÜN

SGK'nın sunduğu avantajlardan biri olarak, eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı bulunan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim aylığı da alma hakkına sahip olabiliyor. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe çıkıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olmasıdır.

Örneğin, Bağ-Kur emeklisi olan bir kadın, SSK'lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabilir. Bu avantajlardan haberdar olmak ve gerekli başvuruları yapmak, vatandaşların maddi güvencelerini artırabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurularını yaparak çift maaş almak isteyen kişilerin, SGK İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru için öncelikle ölüm aylığı talep belgesi doldurularak kuruma iletilmeli ve nüfus cüzdanı da başvuru için gereken tek evrak olarak sunulmalıdır.

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