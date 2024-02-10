2 hatta 3 emekli maaşı birden alınabilir! SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigortası olanlar bunu bilmiyor!

Türkiye'de pek çok birey, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu avantajlardan yeterince haberdar değil. SGK, belirli şartları taşıyan bireylere çift hatta üç emekli maaşı alma imkanı sunarak emeklilik dönemini daha konforlu hale getiriyor.

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR

Sosyal güvenlik sistemi, sigortalının vefatı durumunda geride kalanları güvence altına alabilmek adına emekli aylığı bağlamaktadır. Bu aylık, dul, yetim veya ölüm aylığı olarak adlandırılmaktadır. Emekli maaşı alanlar da bu haklardan faydalanabilir. Ancak belirli şartlar bulunmaktadır.

🔸 SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigortasına sahip kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alma hakkına sahip olurlar.

🔸 Bu çift maaş hakkı, hem kadınlara hem de erkeklere verilmektedir. Eşlerden biri vefat ettiğinde hayatta kalan kişi, ölen eşinin emekli aylığını almaya hak kazanır.