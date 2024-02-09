Faturada adı soyadı yazanlar bir saniye düşünmesin! Tek şartla 3.499 TL para yardımı yapılacak

DOĞAL GAZ YARDIMI: YENİ MİKTARLAR VE BAŞVURU SÜRECİ Kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz desteği de sağlanmaktadır. Bu destek miktarı 900-2.500 lira arasından 1.500-3.500 liraya yükseltilmiştir.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Doğal gaz desteği için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, gerekli kimlik doğrulama adımlarını takip eden adaylar başvurularını kolayca iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi olan kişiler, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek bu destekten yararlanabilirler.

Bu destekler özellikle kış aylarında ekonomik olarak zorlanan aileler için büyük bir yardım anlamına gelmektedir. Devletin sunduğu bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların enerji faturaları düzenli olarak karşılanmakta ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.