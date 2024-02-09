Faturada adı soyadı yazanlar bir saniye düşünmesin! Tek şartla 3.499 TL para yardımı yapılacak

Fatura desteği ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarlarda ödemeler yaparak enerji faturalarını karşılıyor. Bu miktar ailenin içinde yaşayan birey sayısına göre hesaplanarak adaletli bir dağılım sağlanıyor. Böylece ailelerin enerji giderleri belirli bir süre boyunca devlet tarafından karşılanıyor ve ekonomik yükleri hafifletiliyor.
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ VE ÖDEME MİKTARLARI
Elektrik fatura desteği, ihtiyaç sahibi ailelere hanede yaşayan kişi sayısına göre aylık olarak belirlenen miktarlarda yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü Elektrik Tüketim Desteği (ETD) programı kapsamında;
1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat),
3 kişilik muhtaç hanelere aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat),
4 kişilik muhtaç hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat),
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 260,19 TL (150 kilovatsaat)