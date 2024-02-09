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Faturada adı soyadı yazanlar bir saniye düşünmesin! Tek şartla 3.499 TL para yardımı yapılacak

Düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik devlet destekleri kapsamında elektrik ve doğal gaz faturaları için ödemeleri sürüyor. "Fatura Desteği" programı sayesinde bu ailelerin enerji giderleri düzenli olarak devlet tarafından karşılanıyor. Bu destek özellikle kış aylarında artan enerji maliyetlerine karşı ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere önemli bir nefes aldırıyor. Kış aylarında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular kolay ve hızlı bir şekilde e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar online platform aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor ve ödeme tarihleri kasım sonrasında duyuruluyor.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 16:05 Güncelleme 09 Şubat 2024, 16:05
Faturada adı soyadı yazanlar bir saniye düşünmesin! Tek şartla 3.499 TL para yardımı yapılacak

Fatura desteği ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarlarda ödemeler yaparak enerji faturalarını karşılıyor. Bu miktar ailenin içinde yaşayan birey sayısına göre hesaplanarak adaletli bir dağılım sağlanıyor. Böylece ailelerin enerji giderleri belirli bir süre boyunca devlet tarafından karşılanıyor ve ekonomik yükleri hafifletiliyor.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ VE ÖDEME MİKTARLARI

Elektrik fatura desteği, ihtiyaç sahibi ailelere hanede yaşayan kişi sayısına göre aylık olarak belirlenen miktarlarda yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü Elektrik Tüketim Desteği (ETD) programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat),
3 kişilik muhtaç hanelere aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat),
4 kişilik muhtaç hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat),
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 260,19 TL (150 kilovatsaat)

DOĞAL GAZ YARDIMI: YENİ MİKTARLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

Kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz desteği de sağlanmaktadır. Bu destek miktarı 900-2.500 lira arasından 1.500-3.500 liraya yükseltilmiştir.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, gerekli kimlik doğrulama adımlarını takip eden adaylar başvurularını kolayca iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi olan kişiler, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek bu destekten yararlanabilirler.

Bu destekler özellikle kış aylarında ekonomik olarak zorlanan aileler için büyük bir yardım anlamına gelmektedir. Devletin sunduğu bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların enerji faturaları düzenli olarak karşılanmakta ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

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