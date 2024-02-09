Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: "Faiz artmayacak indirim için erken"

Değerlendirmelerimiz sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyor. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Politika faizi nin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana kadar sürdüreceğiz. Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda 2024 ve 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerek. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken.





KARTTA DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR

Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme olduğunu aktaran Karahan, şöyle konuştu: "Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."