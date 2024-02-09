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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: "Faiz artmayacak indirim için erken"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu toplantısında yol haritasını anlattı. MB Başkanı Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Faiz artmayacak indirim için erken

Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay'ın da katıldığı toplantıda Karahan, şunları söyledi:



Enflasyonun Mayıs'ta yüzde 73 ile zirve yapacağını, daha sonra yıl sonunda yüzde 36'ya ineceğini öngörüyoruz. 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.

SIKILAŞTIRMA ÇALIŞIYOR
Yılın ilk yarısında, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4'ün altında, Ocak hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Politika faizinin Ocak'ta ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz.



Değerlendirmelerimiz sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyor. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana kadar sürdüreceğiz. Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda 2024 ve 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerek. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken.

KONUT HIZ KESTİ
Büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı, belirgin şekilde yavaşlamıştır. Konut fiyat artışındaki yavaşlamanın sürmesi, kira ve hizmet enflasyonu kanalıyla, 2024'te dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak. Ücret ayarlamalarının talep üzerindeki yansımalarını yakından takip edeceğiz.



KARTTA DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR
Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme olduğunu aktaran Karahan, şöyle konuştu: "Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."

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