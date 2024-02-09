Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: "Faiz artmayacak indirim için erken"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay'ın da katıldığı toplantıda Karahan, şunları söyledi:
Enflasyonun Mayıs'ta yüzde 73 ile zirve yapacağını, daha sonra yıl sonunda yüzde 36'ya ineceğini öngörüyoruz. 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.
SIKILAŞTIRMA ÇALIŞIYOR
Yılın ilk yarısında, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4'ün altında, Ocak hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Politika faizinin Ocak'ta ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz.