Girişimciye 900 bin TL destek: TÜBİTAK yeni çağrı yaptı! Kimler, nasıl yararlanacak? Şartları neler?

KİMLER BAŞVURABİLECEK? Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, Ar-Ge ve inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyenler programa başvurabilecek.

Girişimcilerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı veya bu programlardan mezun olmaları da gerekiyor. Daha önce Sanayi Bakanlığı Tekno girişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı ikinci aşaması kapsamında destek alınmamış olması da başvuru şartları arasında. Girişimcilerin ön başvuru tarihi itibarıyla bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olması da şart.