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Girişimciye 900 bin TL destek: TÜBİTAK yeni çağrı yaptı! Kimler, nasıl yararlanacak? Şartları neler?

TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı’nın 2024 yılı ilk çağrısı açıldı. İş fikri olan girişimci gençler, BİGG Fonu’ndan yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırıma lma fırsatı elde edecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
Girişimciye 900 bin TL destek: TÜBİTAK yeni çağrı yaptı! Kimler, nasıl yararlanacak? Şartları neler?

TÜBİTAK'ın girişimci gençlere destek sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Yatırım Programı'nda bu yılın ilk çağrısı yeniliklerle açıldı. Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler, TÜBİTAK BİGG Fonu'ndan yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alma fırsatına sahip olacak.

EŞ YATIRIM İMKANI
Uygulayıcı kuruluş veya kendi aralarındaki sözleşmeye göre uygulayıcı kuruluş adına hareket eden tüzel kişiler, girişimlere TÜBİTAK BİGG Fonu ile beraber eş yatırım yapabilecek. Eş yatırım alan iş planları hızlı destek uygulamasından faydalanabilecek.

Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için ayrıca panel değerlendirmesi yapılmadan Mükemmeliyet Mührü verilmesi hususu BiGG Yatırım Fonu görüşü alınarak Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlık tarafından karara bağlanacak. Bu aşamada çağrıya yapılan tüm iş planı başvurularının değerlendirmelerinin tamamlanması beklenmeyecek. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında girişimlere ek yatırım da yapılabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, Ar-Ge ve inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyenler programa başvurabilecek.

Girişimcilerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı veya bu programlardan mezun olmaları da gerekiyor. Daha önce Sanayi Bakanlığı Tekno girişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı ikinci aşaması kapsamında destek alınmamış olması da başvuru şartları arasında. Girişimcilerin ön başvuru tarihi itibarıyla bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olması da şart.



SON TARİH 15 ŞUBAT
İş fikri başvuruları 15 Şubat tarihine kadar 149 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak.

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