Yeni rekora imza atıldı: Borsada rota 10 bin puan

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen ay iç hatlarda 61 bin 467, dış hatlarda 53 bin 224 olduğunu aktaran Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin, üst geçişlerle birlikte 155 bin 221'e ulaştığını belirtti. İstanbul Havalimanı 'na iniş-kalkış yapan uçak trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Bu sayı, iç hatlarda 8 bin 910, dış hatlarda 31 bin 938 olmak üzere 40 bin 848'e ulaştı. İç hatlarda 1 milyon 234 bin, dış hatlarda 4 milyon 767 bin olmak üzere 6 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verildi" dedi.

DİŞ 'İŞLERİ'

Türkiye turizmindeki yükseliş İngiliz basınının gündemine oturdu. BBC, dünyanın en çok ziyaret edilen 4 şehrinden 2'sinin Antalya ve İstanbul olduğunu belirtti.

2024'te Türkiye'nin daha fazla turist ağırlamasının beklendiğini vurgulayan İngiliz medya kuruluşu, Antalya'nın Almanlar, Ruslar ve İngilizler için uzun süredir popüler seyahat noktası olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Turkuaz suları, ılıman kışları, kavurucu yazları ve 300 gün güneş ışığı, Antalya'yı sahil destinasyonu haline getiriyor. Uçuşlardaki büyük artış sayesinde dünyanın dört bir yanından daha fazla insan Antalya'nın güzelliğini deneyimliyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin sağlık turizminin de yükselişte olduğuna dikkat çeken BBC, Antalya'nın diş hekimliği turizmi için özellikle popüler bir nokta haline geldiğini belirtti.

RE-PIE PORTFÖY'E YENİ GENEL MÜDÜR

Re-Pie Portföy, yönetim ekibinde stratejik bir atamaya imza attı. Şirketin genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Seren, Re-Pie Portföy Genel Müdürü oldu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Re-Pie Portföy'e katılan Seren'in sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve türev piyasalarının yanı sıra risk yönetimi ve finans süreçlerinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.



'EN AZ 5 MARKA ÇIKARMALIYIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde geçen yıl 20.6 milyar dolar, tekstilde de 12.3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık" dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection- IFCO) açılışında konuşan Bakan Bolat, "Markalaşma konusuna daha çok eğilmek durumundayız. Dünya ölçeğinde en az 5 hazır giyim markası çıkarmayı hedeflemeliyiz" diye konuştu.

OFİS DOLULUKLARI 9 YILIN ZİRVESİNDE

Cushman & Wakefield I TR International'ın 2023 yılının ikinci yarısını incelediği 'Gayrimenkul Pazarı Görünümü' başlıklı raporuna göre, ofis ve perakende sektörlerinde arzın artan talebin gerisinde kalması, kiraların artmasına neden oldu. Doluluk oranlarının son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ofis piyasasında kiralar Levent'te bir önceki yıla kıyasla dolar bazında yüzde 8.6 artarken, bu oran Esentepe- Gayrettepe-Zincirlikuyu'da yüzde 12, Maslak'ta yüzde 20 oldu. Perakendede ise kiralar İstanbul'un ana caddelerinde dolar cinsinden bir önceki yıla göre yüzde 67 yükseldi.