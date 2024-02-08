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1+1, 2+1, 3+1 daire hayali kuranlara devletten yardım eli uzanıyor! Ev satın almak isteyenlere 300 bin TL para ödemesi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu yeni destek programı, dezavantajlı ailelerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Bu program, Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı çerçevesinde gerçekleşecek ve 3294 sayılı Kanun'a göre belirlenen kriterlere uygun olan ailelere prefabrik ev yardımı sağlanacak. Böylece, yaşam koşulları zorlu olan aileler için önemli bir destek sağlanmış olacak. Bakanlık tarafından yürütülen bu program, özellikle maddi imkanları kısıtlı, konut sorunu yaşayan ve dezavantajlı durumda olan ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:39 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:41
1+1, 2+1, 3+1 daire hayali kuranlara devletten yardım eli uzanıyor! Ev satın almak isteyenlere 300 bin TL para ödemesi!

Devlet, prefabrik ev almak isteyen vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, barınma ihtiyacı olan kişilere yönelik olarak tadilat yardımı, betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı yapılacak. İşte 2024 ev yardımı...

DEVLETTEN BARINMA YARDIMI

3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

2024 BARINMA YARDIMLARI PREFABRİK EV DESTEĞİ ÖDEMELERİ

📌 Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar

📌 Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

📌 Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar

📌 Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar

📌 Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar para yardımı yapılacak.

BARINMA YARDIMI ŞARTLARI

📍 18 yaş üstü olmak.
📍 Muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olmak.
📍 Sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmamak.
📍 En az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşamak.
📍 Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmamak.
📍 Kimlik belgesi ibraz etmek.

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK KONUT DESTEK PROGRAMI

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır. Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanmaktadır.

ŞARTLAR: Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabilmektedir.

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