SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 Şubat halka arz takvimi! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Bor Şeker HALKA ARZ BAŞLADI!

Bor Şeker A.Ş., halka arz talep toplama sürecine 7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başladı. Yatırımcılar halka arz hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:18 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:18
2024 Şubat halka arz takvimi! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Bor Şeker HALKA ARZ BAŞLADI!

7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Bor Şeker A.Ş., halka arz talep toplama işlemlerine resmen başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan halka arz, yatırımcılara çekici bir fırsat sunuyor. İşte, Bor Şeker halka arzıyla ilgili detaylar...

BOR ŞEKER HALKA ARZ TALEP TOPLUYOR!

Bor Şeker A.Ş., toplamda 70 milyon TL nominal değerli paylarının satışını 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca gerçekleştirecek.

BOR ŞEKER HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI

Bor Şeker A.Ş. halka arzda paylar, 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım gerçekleştirecek.

BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı uygun olmayacak.

BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası pay dağımı şu şekilde:

2 milyon katılım: 21 lot (548 TL)

2,5 milyon katılım: 17 lot (451 TL)

3 milyon katılım: 14 lot (365 TL)

3,5 milyon katılım: 12 lot (313 TL)

4 milyon katılım: 10 lot (274 TL)

BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait satışa sunulan payların hisse fiyatı 35 TL olarak belirledi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak ve aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Pasifik Teknoloji, 27,000,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. İlgili halka arzın tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.

Yastık altında 50-70 bin TLsi olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans...Yastık altında 50-70 bin TLsi olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans...
Yastık altında 50-70 bin TL'si olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Ankara, Sakarya, Giresun ve 32 ilde aşırı ucuza satılık! Son 6 gün! 550.000 liraya resmen rezidans...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
SON DAKİKA