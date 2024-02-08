2024 Şubat halka arz takvimi! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Bor Şeker HALKA ARZ BAŞLADI!

BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası pay dağımı şu şekilde:
2 milyon katılım: 21 lot (548 TL)
2,5 milyon katılım: 17 lot (451 TL)
3 milyon katılım: 14 lot (365 TL)
3,5 milyon katılım: 12 lot (313 TL)
4 milyon katılım: 10 lot (274 TL)
BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait satışa sunulan payların hisse fiyatı 35 TL olarak belirledi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak ve aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Pasifik Teknoloji, 27,000,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. İlgili halka arzın tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.