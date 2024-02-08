Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Mevduat faizleri ve TL mevduat payı, politika çerçevemizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Getiri eğrisinde normalleşme gözlemlenmektedir.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.



DEZENFLASYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. Ortalama aylık enflasyon yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecek.

"DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz. Likidite yönetimi son dönemde oldukça önemli, KKM kaynaklı ödemeler sistemik olarak fazlaya yol açıyor, bu da mevduat faizlerinin aşağı gelmesine neden oluyor, Ocak ayında bunu gördük.