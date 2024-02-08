DEZENFLASYONUN TESİSİ İÇİN GEREKLİ PARASAL SIKILIĞA ULAŞTIK
Politika faizinin ocakta ulaştığı seviye ve attığımız destekleyici adımlarla dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılığa ulaştık.
TCMB rezervleri
TL MEVDUAT FAİZLERİ YENİDEN ARTIYOR
TL mevduat faizleri yeniden artmaya başladı. Kredi büyümesinde oluşacak aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Mevduat tarafında TL mevduata güçlü geçiş gerçekleşmiştir. 5 ayda TL mevduat 2,4 trilyon lira artmış, KKM 910 milyar lira azalmış, yabancı para mevduat 1,3 milyar azalmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyerek konuşma yaptı.
Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Mevduat faizleri ve TL mevduat payı, politika çerçevemizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Getiri eğrisinde normalleşme gözlemlenmektedir.
ENFLASYON TAHMİNLERİ
2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.
DEZENFLASYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. Ortalama aylık enflasyon yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecek.
"DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"
Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz. Likidite yönetimi son dönemde oldukça önemli, KKM kaynaklı ödemeler sistemik olarak fazlaya yol açıyor, bu da mevduat faizlerinin aşağı gelmesine neden oluyor, Ocak ayında bunu gördük.
"EK FAİZ ARTIŞI GEREKTİĞİNİ ŞU AN DEĞERLENDİRMİYORUZ"
Değerlendirmelerimiz sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyoruz. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz. Görünüm bozulması halinde kararımızı gözden geçireceğiz.
"BİZİM GÖREVİMİZ FİYAT İSTİKRARIDIR"
Orta ve uzun vadede dezenflasyonun tesis edilmesi büyümeyi daha sürdürülebilir hale getirecektir. Kısa vadede sıkılaştırma talepte bir yavaşlamaya neden oluyor, bunun büyümeye etkisi olacaktır. Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır, bunun için gerekli kararları almakta kararlıyız, reel ekonomiye yansımalarını da gözetiyoruz.