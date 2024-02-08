43-45 yaşında emekli olacaklar! 2. EYT paketi geldi geliyor! 1999, 2002, 2011 girişliler için kademeli liste paylaşıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışma hayatını kökten etkileyecek önemli düzenlemelerin tartışıldığı bir döneme giriliyor. Özellikle kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurların maaş hesaplamalarında belirleyici bir rol oynuyor. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak olması bekleniyor.

İşte gündemdeki çalışma hayatı düzenlemeleri hakkında madde madde açıklamalar; 3600 Ek Gösterge: TBMM Genel Kurulu'nda tartışılan ve önemli bir kamu çalışanlarını etkileyen düzenleme.

Yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor.

Memurların maaş hesaplamalarında belirleyici bir rol oynuyor.

Yasalaşması durumunda, birinci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.