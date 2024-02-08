1999-2007-2009+ sigortalılara 1-5-10 yıl arası erken emeklilik! 9 maddede emeklilik şartları belirlendi

Türkiye'de emeklilik, belirli bir yaş ve prim ödeme şartlarını karşılamayı gerektirir. Ancak, yasal düzenlemeler kapsamında erken emeklilik için avantajlar bulunmaktadır. İşte erken emeklilik sürecinizi hızlandıracak formüller haberimizde...

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani altı yıl kazandırılmaktadır. Bu sayede anneler, çocuklarına göre daha erken emekli olma şansına sahiptirler.

Askerlik Borçlanması: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik yaşını geriye çekerken prim kazanma imkanı da sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve erken emeklilik imkanı sunar.