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Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın fiyatları için uyarı! İslam Memiş '2.700 TL' diyerek tarih verdi

Altın fiyatları, yatırımcıların yoğun ilgisi altında! Son günlerde altın piyasasındaki dalgalanmalar ve belirsizlik, yatırımcıları en uygun tarihleri ve alım fırsatlarını değerlendirmeye yönlendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu dönemde yeni bir rota belirleyerek altın piyasasındaki potansiyel artışları değerlendirdi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 17:27 Güncelleme 08 Şubat 2024, 17:32
Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın fiyatları için uyarı! İslam Memiş ’2.700 TL’ diyerek tarih verdi

İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki artışın arkasında, özellikle enflasyon endişeleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörler bulunuyor.

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İşte İslam Memiş'in açıklamaları;

"Ons altın fiyatında hızlı yükselişler vardı. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi."

"Her geri çekilen emtia da bir alım fırsatı olduğu için vatandaşlar bu olay sonrası gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını aramalarını sıklaştırdı. "

"Dün ons altın 2028-2058 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. 20 dolarlık bir fark var. Şu anda 2034 dolar seviyesinde. Yine 2000-2050 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Ama düşüşler kalıcı değil."

2050 TL ALTI BİZİM İÇİN UCUZ

"Düşüşler alım fırsatı. İlk radarına alacağı seviye 2070 dolar seviyesi. O yüzden 2030, 2020, 2000 dolar seviyeleri, yani 2050 dolar seviyesi altındaki her rakamsal değer bizim için ucuz bir fiyatlama. Düşüşler kalıcı değil. Ona göre değerlendirmekte fayda var."

"Altın gram fiyatı bu hafta 2050-2076 TL aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda 2065 TL seviyesinde. Gram altın/TL fiyatında 2050 TL destek seviyesi, 2070 TL seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığındaki hareketlerini takip etmeyi sürdüreceğiz."

YAZ AYINDA 2700 TL OLACAK

"Ama ons altında gördüğümüz geri çekilmeleri gram altın tarafında hissetmeyeceğiz. Çünkü dolar gram altını tutmaya devam ediyor. Altın gram için bir sonraki etapta beklentimiz 2090 TL, yılın ilk çeyreğinde mart sonunda 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 lira. Yılın sonunda 3000 lira seviyesi. Radarımızda bu fiyatlar var. Uzun vadeli olarak bu fiyatları beklemeye devam ediyoruz."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

🔶 22 Ayar Bilezik: Alış: 1.877,32 TL / Satış: 1.894,20 TL

🔶 Cumhuriyet Altını: Alış: 13.386,00 TL / Satış: 13.623,00 TL

🔶 Yarım Altın: Alış: 6.703,00 TL / Satış: 6.858,00 TL

🔶 Çeyrek Altın: Alış: 3.352,00 TL / Satış: 3.439,00 TL

🔶 Reşat Altını: Alış: 13.418,47 TL / Satış: 13.655,95 TL

🔶 Kulplu Reşat Altını: Alış: 13.420,69 TL / Satış: 13.658,20 TL

🔶 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.869,01 TL / Satış: 1.980,20 TL

🔶 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.459,61 TL / Satış: 1.459,76 TL

🔶 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.091,39 TL / Satış: 1.474,61 TL

🔶 Has Altın: Alış: 1.989,46 TL / Satış: 1.989,68 TL

🔶 Hamit Altın: Alış: 13.418,47 TL / Satış: 13.655,95 TL

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