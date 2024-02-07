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Bu kişiler de torbaya kabul edilecek! Zil çaldı, EYT'de 2. aşama ortaya çıktı! Sigorta başlangıcı 1989, 1999, 2000 olanlar...

Geçtiğimiz yıl müjdesi verilen Bağ-Kur prim eşitlemesi için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Son açıklamalarla birlikte, emeklilik hayatında önemli değişikliklerin yolda olduğu haberi memnuniyetle karşılandı. Yapılan düzenleme ile 1 milyon kişinin erken emekli olmasına olanak sağlanacak. EYT'li olmak isteyenler de bu imkandan yararlanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:12 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:13
Bu kişiler de torbaya kabul edilecek! Zil çaldı, EYT’de 2. aşama ortaya çıktı! Sigorta başlangıcı 1989, 1999, 2000 olanlar...

Bağ-Kur prim gün sayısının SSK'lılarla aynı seviyeye çekilmesi, emeklilik şartlarında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Şu anda 9000 gün olan Bağ-Kur prim gün sayısı, yeni düzenlemeyle birlikte 7200 güne indirilecek. Bu sayede birçok Bağ-Kur sigortalısı için erken emeklilik fırsatı doğacak.

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.

Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek. Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.

NASIL EMEKLİ OLUNACAK?

Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

BAĞKUR'LUYA 7200 GÜN

Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek.

Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 20008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek. Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak. Hem zamandan kazanırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

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