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Pasifik Donanım halka arz hangi bankalarda var? Pasifik Teknoloji halka arz 1 lot kaç para? PATEK HALKA ARZI BAŞLADI!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, yatırımcılardan iki gün süreyle talep toplayacak. Bu önemli gelişme, 2024 yılının PATEK halka arz sürecine dair kritik bilgileri gündeme taşıyor. Peki Pasifik Donanım halka arz hangi bankalarda var? Pasifik Teknoloji halka arz 1 lot kaç para? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:12 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:12
Pasifik Donanım halka arz hangi bankalarda var? Pasifik Teknoloji halka arz 1 lot kaç para? PATEK HALKA ARZI BAŞLADI!

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş, PATEK simgesiyle 6 Şubat 2024 tarihinde halka arz sürecine başladı. Bu halka arz, 2024 yılının ilk halka arzı olarak dikkatleri üzerine çekiyor ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, Pasifik Donanım halka arz katılım endeksine uygu mu? İşte tüm merak edilenler...

PASİFİK DONANIM TEKNOLOJİ (PATEK) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

2024 yılının ilk halka arzı 6 Şubat itibarıyla başlıyor. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzı, 6 - 7 Şubat tarihleri arasında 2 gün boyunca devam edecek. Halka arzda paylar, 35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılcak.

Bu tahsisata göre bireysel yatırımcı talebine göre olası dağıtım şu şekilde:

🔴 2,1 milyon katılıma göre 9 Lot (315 TL)

🔴 2,5 milyon katılıma göre 8 Lot (280 TL)

🔴 2,9 milyon katılıma göre 7 Lot (245 TL)

🔴 3,3 milyon katılıma göre 6 Lot (210 TL)

🔴 3,7 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

🔴 4,1 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

🔴 4,5 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

🔴 4,9 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

PASİFİK TEKNOLOJİ DONANIM (PATEK) HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı faiz hassasiyeti taşıyan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek PATEK paylarının talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

PASİFİK DONANIM TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Pasifik Teknoloji halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Eşit mi, oransal mı?Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Eşit mi, oransal mı?
Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Eşit mi, oransal mı?

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