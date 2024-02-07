Pasifik Donanım halka arz hangi bankalarda var? Pasifik Teknoloji halka arz 1 lot kaç para? PATEK HALKA ARZI BAŞLADI!

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş, PATEK simgesiyle 6 Şubat 2024 tarihinde halka arz sürecine başladı. Bu halka arz, 2024 yılının ilk halka arzı olarak dikkatleri üzerine çekiyor ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, Pasifik Donanım halka arz katılım endeksine uygu mu? İşte tüm merak edilenler...