SSK, Bağkur ikramiye ödemeleri kaç TL olacak? Emekliye ikramiye zammı gelecek mi 2024? Bakan Işıkhan duyurdu!

EMEKLİLERE 15 MİLYAR 845 MİLYON LİRA FARK ÖDENECEK Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." Emekli bayram ikramiyesi 2024! Ne kadar olacak? Bakan Işıkhandan ikramiyelere zam açıklaması! Emekliye ikramiye zammı gelecek mi 2024? Bakan'dan zam açıklaması! Tüm emeklilerin aylıklarındaki artış oranını bu aydan itibaren eşitlediklerini anımsatan Işıkhan, bu kapsamda toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon 208 bin 523 lira fark ödeneceğini bildirdi.

950 BİNİ TEKRAR ÇALIŞMA HAYATINA DÖNDÜ



EYT düzenlemesi kapsamında kaç kişinin emekli olduğuna yönelik soruya Işıkhan, şu yanıtı verdi: "EYT'den sonra 2 milyon vatandaşımız emekli oldu. Son verilere göre, EYT'den emekli olan vatandaşımızın yaklaşık 950 bini tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. Emekli sayımız şu an 16 milyon. Talepler ve başvurular oldukça da 2024 yılının sonunda emekli sayımızın 16 milyon 400 bin olmasını öngörüyoruz." Emekli sayısının arttığına dikkati çeken Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından bakanlık olarak temel hedefimiz istihdamı artırmak. Şu anda 32 milyona yakın vatandaşımız istihdam sürecinde. Bunun daha da artırılması noktasında, özellikle kadın istihdamının artırılması konusunda çok önemli çalışmalarımız ve projelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

İLK İKRAMİYE NİSAN'DA



Emekliler bu yıl da 2 bayram ikramiyesi alacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖRNEK OLDU



Halen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin lira. Emeklilere bu tutar ödenirken, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar hisseleri ya da iş göremezlik dereceleri oranında ikramiyeden yararlanıyor. Ancak bu tutarda bir güncelleme bekleniyor. Bu kapsamda 5 bin lira formülü gündeme getiriliyor. Bakan Vedat Işıkhan Bayram ikramiyesi açıklaması! Bayram ikramiyesi açıklaması 2 BAYRAMDA 10 BİN TL

Bunun nedeni ise Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen tek seferlik ikramiyenin tutarının 5 bin lira olması. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Eğer ikramiye 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarsa, emekliler bu yıl 2 bayramda toplam 10 bin lira ek gelire kavuşmuş olacak.





DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK

Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında bu imkandan yararlanacak. Yüzde 150 artış formülü hayata geçerse; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 5'er bin lira alırken, aylık oranı yüzde 75 olanlara 3 bin 750, yüzde 50 olanlara 2 bin 500, yüzde 15 olanlara bin 250 lira ödenecek.



HANGİ EYT'LİLER ALACAK?

İkramiyelerden EYT'liler de yararlanacak. İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.





Buna göre 31 Mart'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar bu yılki iki ikramiyeyi de alabilecek.



Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak. İkramiye tutarı artarsa EYT'liler de bundan yararlanacak.