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Şubat 2024 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, kaç TL oldu? İl il Mazot Gübre desteği ödeme takvimi (Ziraat - e-Devlet sorgulama)

Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. "Mazot gübre desteği yattı mı" sorusuna çiftçiler yanıt arıyor. Çiftçilere yönelik yeni tarımsal destekleri içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Şubat 2024 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 06:56 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:04
Şubat 2024 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, kaç TL oldu? İl il Mazot Gübre desteği ödeme takvimi Ziraat - e-Devlet sorgulama

''Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?'' sorular çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından araştırılmaya başlandı.

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.

Bu desteğin 103 lirasını mazot, 46 lirasını gübre desteği oluşturuyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteği ile ilgili tebliğinde diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.

Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.


Kuru fasulye, mercimek, nohut için bu oran 124 lira, patates ve soya için 193 lira yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.

Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.

Destek uygulama takvimi ve başvuru dilekçesiyle ilgili diğer ayrıntılara Resmi Gazete'den ulaşılabilir.

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