Şubat 2024 Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, kaç TL oldu? İl il Mazot Gübre desteği ödeme takvimi (Ziraat - e-Devlet sorgulama)

''Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?'' sorular çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından araştırılmaya başlandı.

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.



Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteği ile ilgili tebliğinde diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.

Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.