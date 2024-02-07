25 yıl evli kalana emeklilik yolda! Evlilikten şikayet edenleri üzecek haber duyuruldu! Şartlar belli oldu

Ev hanımlarının emeklilik hakkıyla ilgili beklenen düzenlemeyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ev kadınlarının emeklilik sürecini kapsayan düzenlemenin, önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu önemli adım, ev hanımlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve emeklilik haklarının güçlendirilmesi amacını taşıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

EV kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı. Peki, kapsamı ne olacak, ev kadınlarına emeklilik hakkı nasıl tanınacak? Konunun detayına girmeden önce mevcut durumdan kısaca bahsedeyim.

Bugün de ev kadınları sosyal güvenlik sistemine dahil olup, prim ödeyerek, emekli olabiliyorlar. Ev kadınları SGK'ya başvurarak, isteğe bağlı sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Aylık ödenecek primleri de sınırlar dahilinde ev kadınları kendileri belirliyor.