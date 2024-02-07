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Deprem bölgesinde sanayi toparlanıyor | Üretim kayıpları telafi edildi! 11 ilde 560 bine yakın kişiye istihdam sağlanıyor

Deprem sonrası üretim kaybı yaşayan OSB’lerdeki fabrikalar yeniden hayata döndü. 11 ilde 560 bine yakın kişiye istihdam sağlayan fabrikalarda üretim artarken, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 6 Şubat öncesine dönüldü.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:45
Deprem bölgesinde sanayi toparlanıyor | Üretim kayıpları telafi edildi! 11 ilde 560 bine yakın kişiye istihdam sağlanıyor

Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri (OSB) deprem sonrası hayata dönüşte büyük rol oynadı.

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi ile sarsılmıştı.Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi ile sarsılmıştı.

11 İL KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Asrın felaketinin birinci yılında afet bölgesi kapsamındaki 11 il ekonomide küllerinden doğuyor. Toplam ihracatta deprem öncesi dönemi aşan bu illerin beşinde kurulan şirket sayısı 2022'yi geride bıraktı. Ekonomideki toparlanmada sanayi bölgeleri adeta lokomotif oldu.

559.930 KİŞİYE İSTİHDAM
Şehir dışındaki bu organize yapıların yüzde 95'i Maraş depremlerinde ayakta kalmayı başardı. Bu da şehirlerin hem yeniden inşasında hem de göç dalgalarının önlenmesinde en güçlü faktör oldu. Son verilere göre depremin en çok etkilediği 11 ildeki 37 OSB'de an itibarıyla 5 bin 185 fabrikanın bacası tüterken, bu tesislerde 559 bin 930 kişiye istihdam sağlanıyor.

Depremden etkilenen Adıyaman OSBDepremden etkilenen Adıyaman OSB

KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ
En sevindirici gelişme ise depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ilk aylarda yüzde 70'lere kadar ulaşan üretim kaybının, bugün 6 Şubat 2023 öncesinin de ötesine geçip pozitife dönmesi.

Gaziantep OSBGaziantep OSB

Sabah'ta yer alan habere göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Depremden en çok etkilenen 5 şehrimizden olan Adıyaman'daki OSB'lerimizde depremin yaşandığı şubatta üretim kaybı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70'lere ulaşmıştı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında bu oran yüzde 9.7'ye geriledi" dedi.

Depremlerden etkilenen Osmaniye'deki OSBDepremlerden etkilenen Osmaniye'deki OSB

ANTEP DE POZİTİFE DÖNDÜ
Kütükcü sözlerine şöyle devam etti: "Aynı dönemde Hatay'daki OSB'lerimizde üretim kaybı yüzde 74'ten yüzde 19'a, Malatya'daki OSB'lerimizde üretim kaybı yüzde 70'den yüzde 6.6'ya geriledi. Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki OSB'lerimizdeki üretim kayıpları ise telafi edilerek, pozitif alana geçildi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 üretim kaybı yaşayan Gaziantep'teki OSB'lerimiz, geçtiğimiz yılın aralık ayında üretimlerini yüzde 4.1 artırırken, aynı dönemde yüzde 74.5 üretim kaybı yaşadığımız Kahramanmaraş'taki OSB'lerimiz üretimlerini yüzde 0.69 artırdı."

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