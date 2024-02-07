Deprem bölgesinde sanayi toparlanıyor | Üretim kayıpları telafi edildi! 11 ilde 560 bine yakın kişiye istihdam sağlanıyor

559.930 KİŞİYE İSTİHDAM

Şehir dışındaki bu organize yapıların yüzde 95'i Maraş depremlerinde ayakta kalmayı başardı. Bu da şehirlerin hem yeniden inşasında hem de göç dalgalarının önlenmesinde en güçlü faktör oldu. Son verilere göre depremin en çok etkilediği 11 ildeki 37 OSB'de an itibarıyla 5 bin 185 fabrikanın bacası tüterken, bu tesislerde 559 bin 930 kişiye istihdam sağlanıyor.