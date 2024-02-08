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Keskin değişti! Altın fiyatı o tarihte 2150 TL olacak! İşte güncel gram ve çeyrek fiyatları...

Altın fiyatları, piyasaların dinamikleri ve küresel olaylarla yakından ilişkili olarak değişken bir yapı sergiliyor. Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte, yatırımcılar ve vatandaşlar "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Son haftalarda 2 bin TL psikolojik sınırını aşamayan altın fiyatları, nihayetinde bu sınırı geçmeyi başardı. Bu gelişme, yatırımcıların ve vatandaşların altın fiyatlarındaki son durumu daha yakından takip etmesine neden oldu.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:08 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:08
Keskin değişti! Altın fiyatı o tarihte 2150 TL olacak! İşte güncel gram ve çeyrek fiyatları...

Altın fiyatları ve bu fiyatlar üzerine yapılan tahminler, yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Goldman Sachs ve piyasa uzmanları tarafından yapılan açıklamalar, altın piyasasının geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Bu tahminler, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynayabilir. Altın yatırımı yapmayı düşünen bireyler, bu tür tahmin ve açıklamaları dikkate alarak hareket etmelidir.

Goldman Sachs'tan Dikkat Çekici Altın Tahmini

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatları üzerine önemli bir tahminde bulundu. Banka, altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair yapılan hesaplamaların kökünden değişebileceğini belirtti. Bu tahmin, yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Goldman Sachs'ın açıklamasına göre, altın fiyatları için 12 aylık hedef ons başına 2175 dolar olarak belirlendi. Bu, altın piyasasında bir yükseliş trendinin beklendiğini gösteriyor.

İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarına İlişkin Önemli Değerlendirme

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş'e göre, piyasalar için oldukça önemli olan yeni yılın fiyatlaması başlamış durumda. Şubat ayı içerisinde altın fiyatlarının 2090 lira seviyesini hedefleyen bir yükseliş göstermesi bekleniyor. Bu yükselişin ardından hedeflenen bir sonraki etap ise 2150 TL seviyesi olarak belirlenmiş.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunuyor. Memiş'e göre, özellikle çeyrek, yarım ve tam altın gibi işçilik masrafı olan altın türlerinden uzak durulması gerekiyor. Uzman, bu dönemde alınmaması gerektiğini vurgulayarak, işçilik masrafı olmayan çekili altının (makasla kesilen astar altın) daha uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Memiş, piyasaları ve altın fiyatlarını yakından takip ettiğini, ancak şu an için sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Ayrıca, piyasa dinamiklerinin bir noktada değişeceğine ve bu değişimin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Uzman, yıllardır süregelen uyarılarının ve vatandaş ile esnafın haklarını koruma çabasının, sorumlular tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Altın fiyatlarına dair güncel verilere göre, gram altın ve çeyrek altın gibi farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

8 Şubat tarihinde altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

  • Gram Altın Fiyatı: Alış 2.057,78 TL - Satış 2.068,87 TL
  • Ons Altın Fiyatı: Alış 2.032,74 Dolar - Satış 2.032,97 Dolar
  • Çeyrek Altın Fiyatı: Alış 3.198,90 TL - Satış 3.269,25 TL
  • Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış 12.795,61 TL - Satış 13.037,01 TL
  • Yarım Altın Fiyatı: Alış 6.377,81 TL - Satış 6.538,50 TL
  • Ziynet Altın Fiyatı: Alış 12.795,61 TL - Satış 13.037,01 TL

Canlı Altın Fiyatları

Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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