Keskin değişti! Altın fiyatı o tarihte 2150 TL olacak! İşte güncel gram ve çeyrek fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunuyor. Memiş'e göre, özellikle çeyrek, yarım ve tam altın gibi işçilik masrafı olan altın türlerinden uzak durulması gerekiyor. Uzman, bu dönemde alınmaması gerektiğini vurgulayarak, işçilik masrafı olmayan çekili altının (makasla kesilen astar altın) daha uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Memiş, piyasaları ve altın fiyatlarını yakından takip ettiğini, ancak şu an için sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Ayrıca, piyasa dinamiklerinin bir noktada değişeceğine ve bu değişimin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Uzman, yıllardır süregelen uyarılarının ve vatandaş ile esnafın haklarını koruma çabasının, sorumlular tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.