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BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının ilk halka arz başvurusunu onaylayarak, Bor Şeker A.Ş.'nin halka arz sürecini resmi olarak başlattı. SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Bor Şeker A.Ş. şimdi yatırımcılar için yeni bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Peki, BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 11:25 Güncelleme 01 Şubat 2024, 11:25
BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

Bor Şeker A.Ş., 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulmuş ve uzun yıllardır beklenen halka arz sürecine adım atmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından Bor Şeker, borsa yatırımcıları için yeni bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

Bor Şeker Halka Arz Tarihi:

Bor Şeker A.Ş.'nin talep toplama tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, şirketin halka arz süreci Şubat ayının ilk haftasında başlaması beklenmektedir. Halka arz tarihi kesinleştikçe detaylar habere eklenecektir.

Bor Şeker Hisse Kodu:

Borsa İstanbul'un yeni katılımcılarından biri olan Bor Şeker'in hisse kodu, şirket tarafından resmi olarak duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

Bor Şeker Halka Arz Fiyatı:

Bor Şeker'e ait paylar, halka arz edilecek olan hisse başına 26,54 TL'den satışa sunulacak. Şirketin halka arz edilecek paylarının satışında Emir Haktan Dişli ve Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu paylar da yer alacak.

Halka Arz Yöntemi ve Liderlik:

Bor Şeker'in halka arzı eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek. Halka arzın konsorsiyum liderliğini ise Gedik Yatırım üstlenecek.

Fon Kullanım Yeri:

Bor Şeker'in halka arzından elde edilecek fonun kullanım alanları şu şekilde belirlenmiştir:

%45'i işletme sermayesi

%50'si GES (güneş enerjisi santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları

%5'i AR-GE faaliyetlerinde kullanılacak.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

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