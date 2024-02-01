BOR şeker halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

Bor Şeker A.Ş., 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulmuş ve uzun yıllardır beklenen halka arz sürecine adım atmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından Bor Şeker, borsa yatırımcıları için yeni bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

Bor Şeker A.Ş.'nin talep toplama tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, şirketin halka arz süreci Şubat ayının ilk haftasında başlaması beklenmektedir. Halka arz tarihi kesinleştikçe detaylar habere eklenecektir.

Bor Şeker Hisse Kodu:

Borsa İstanbul'un yeni katılımcılarından biri olan Bor Şeker'in hisse kodu, şirket tarafından resmi olarak duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

Bor Şeker Halka Arz Fiyatı:

Bor Şeker'e ait paylar, halka arz edilecek olan hisse başına 26,54 TL'den satışa sunulacak. Şirketin halka arz edilecek paylarının satışında Emir Haktan Dişli ve Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu paylar da yer alacak.