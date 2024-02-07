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Ev almak isteyenler dikkat! 10 sene vadeli 1.2 milyon TL konut kredisi hesaplama tablosu

Farklı bankaların sunduğu çeşitli kredi seçenekleri arasından, kişisel ihtiyaçlara ve finansal kapasiteye en uygun olanı seçmek, bu süreçte kritik bir adım olarak öne çıkıyor. İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank ve ICBC Bank gibi finans kuruluşları, 120 ay vadeli ve 1.2 milyon TL'ye varan konut kredisi imkanlarıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:55 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:55
Ev almak isteyenler dikkat! 10 sene vadeli 1.2 milyon TL konut kredisi hesaplama tablosu

Yükselen faiz oranlarına karşı bireylerin uygun maliyetli konut kredisi arayışları, hem özel hem de kamu bankalarının sunduğu yeni kredi kampanyalarıyla daha da önemli bir hale geliyor. Ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen bireyler için, bu kampanyaların sunduğu rekabetçi faiz oranları ve esnek ödeme planları büyük bir çekicilik taşıyor. İşte İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank ve ICBC Bank tarafından sunulan 120 ay vadeli 1.2 milyon TL konut kredisi hesaplama detayları.

Konut kredisi, ev alımı veya mevcut bir ev üzerine yatırım yapma planları için vazgeçilmez bir finansman kaynağıdır. Bu kampanyalar, bireylerin ev sahibi olma hayallerine ulaşmalarında önemli bir köprü görevi görüyor.

İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank ve ICBC Bank gibi önde gelen finans kuruluşları, rekabetçi faiz oranları ve esnek vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu bankaların sunduğu konut kredisi paketlerini detaylı bir şekilde inceleyerek, ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1.200.000 TL 10 Ay Vadeli Konut Kredisi

İş Bankası Konut Kredisi

İş Bankası'nın ev kredisi paketi, toplamda 4.283.449,70 TL'lik bir ödeme planı sunar. Bu kredi paketinde uygulanan %2.87'lik faiz oranı, aylık 35.634,60 TL ödeme yapmanızı gerektirir. Uygun faiz oranı ile İş Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Garanti BBVA Konut Kredisi

Garanti BBVA ise konut kredisi kapsamında, toplam ödeme miktarı olarak 4.323.748,28 TL sunuyor. Bankanın kredi paketi, %2.90 faiz oranı ile aylık 35.964,19 TL ödeme imkanı sağlar. Garanti BBVA'nın sunduğu bu kredi paketi, ev almak isteyen bireylerin dikkatini çekiyor.

Yapı Kredi Konut Kredisi

Yapı Kredi'nin konut kredisi seçeneği, toplam 4.722.785,83 TL ödeme ve %3.20 faiz oranı ile aylık 39.297,01 TL taksit ödeme fırsatı sunar. Yapı Kredi, rekabetçi faiz oranları ve müşteri dostu ödeme planları ile ön plana çıkar.

VakıfBank Sarı Panjur Ev Kredisi

VakıfBank'ın Sarı Panjur Ev Kredisi, toplam 5.528.287,40 TL ödeme ve %3.79 faiz oranı ile aylık 46.009,89 TL ödeme seçeneği sunmaktadır. Bu kredi paketi, özellikle uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi arayan bireyler için uygundur.

ICBC Bank Yeni Evim Kredisi

ICBC Bank'ın Yeni Evim Kredisi paketi, toplamda 5.805.740,06 TL ödeme ve %3.99 faiz oranı ile aylık 48.321,73 TL taksit ödeme imkanı sağlar.

Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi, yeni bir ev almanın veya mevcut bir eve yatırım yapmanın kapılarını aralar. Konut kredisi almak isteyenler için izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Kredi ihtiyacınızı belirlemek, ne kadarlık bir konut kredisi almanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Ev satın almak veya mevcut bir eve yatırım yapmak için gereken miktarı hesaplayın.

Kredi başvurusu yapmadan önce gelir ve giderlerinizi detaylı bir şekilde analiz edin. Bankalar, kredi başvurunuzu değerlendirirken finansal durumunuzu göz önünde bulundurur.

Kredi notunuz, kredi başvurularında önemli bir faktördür. Kredi notunuzu kontrol edin ve gerekirse iyileştirmek için adımlar atın.

Farklı bankaların kredi tekliflerini karşılaştırın. Faiz oranları, geri ödeme koşulları ve diğer ücretler gibi faktörleri dikkate alarak en uygun bankayı seçin.

Seçtiğiniz bankaya kredi başvurusunda bulunun. Gerekli belgeleri hazırlayın ve başvuru formunu doldurarak gerekli bilgileri sağlayın.

Kredi başvurunuz onaylandığında, banka evin ekspertizini yapar. Bu, evin piyasa değerini belirlemek için önemlidir.

Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra, banka ile kredi sözleşmesi imzalayacaksınız. Sözleşmeyi dikkatlice okuyun.

Kredi onayı ve sözleşme imzalandıktan sonra, kredi kullanılarak evin ödemesi yapılır ve ev sahibi olma süreci tamamlanır.

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