SON DAKİKA

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Borsa İstanbul 5 Şubat'ta tarihi rekorunu kırarak kapattı! Günü 8.776,70 puandan tamamladı

Son dakika haberleri... 5 Şubat'ta Borsa İstanbul yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiririrken gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.784,21 puana taşıdı. İşte en çok yükselen endeksler...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 19:21 Güncelleme 05 Şubat 2024, 19:23
Borsa İstanbul 5 Şubat’ta tarihi rekorunu kırarak kapattı! Günü 8.776,70 puandan tamamladı

5 Şubat'ta BIST 100 endeksi, bugün tarihi bir rekor kırdı. Günü yüzde 1,28 artışla 8.776,70 puandan kapattı ve en yüksek seviyesi 8.784,21 puana ulaştı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 artış gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde değişikliğe gitmedi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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