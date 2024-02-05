SON DAKİKA

5 Şubat'ta BIST 100 endeksi , bugün tarihi bir rekor kırdı. Günü yüzde 1,28 artışla 8.776,70 puandan kapattı ve en yüksek seviyesi 8.784,21 puana ulaştı.

BIST 100 endeksi , önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile iletişim oldu.